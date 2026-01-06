DREO stellt auf der CES 2026 die TurboCool-Technologie vor, die eine neue Serie von Sprühventilatoren antreibt

TurboCool-Technologie: Neudefinition der alltäglichen Kühlung Im Mittelpunkt der CES 2026-Präsentation von DREO steht TurboCool, eine Kühltechnologie der nächsten Generation, die die Möglichkeiten von Nebellüftern neu definiert. TurboCool ist ein vollständig integriertes System, das über die herkömmliche Luftströmung oder Vernebelung hinausgeht und den seit langem bestehenden Kompromiss zwischen Kühlleistung und Nutzbarkeit der Räume löst.

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DREO hat heute auf der CES 2026 eine neue Generation von Produkten vorgestellt, die bedeutende technologische Fortschritte in den Kategorien Air Comfort und Smart Kitchen bieten. Live auf der Messe präsentierte das Unternehmen, wie seine neuen Kühl- und Kücheninnovationen mit seiner sich entwickelnden AIoT-Richtung übereinstimmen und diese unterstützen.

Durch die Kombination von Hochleistungsluftstrom und Ultraschallvernebelung liefert TurboCool eine schnelle, messbare Kühlung mit einem stabilen und gleichmäßigen Kühlerlebnis. Er bietet eine größere Wirkung als herkömmliche Ventilatoren, vermeidet das Feuchtigkeitsproblem von Verdunstungskühlern und liefert eine vorhersehbare Vernebelung ohne Nässe, im Gegensatz zu den heute erhältlichen herkömmlichen Vernebelungsventilatoren.

Ein Schlüssel zu diesem Gleichgewicht ist die Verwendung von ultrafeinen Nebelpartikeln, die bei dem Flaggschiffmodell von TurboCool bis zu 17 μm fein sind, um den optimalen Punkt zwischen Verdunstung und Kühlung zu erreichen. Sie sind klein genug, um schnell zu verdunsten, ohne die Oberfläche zu benetzen, und doch stark genug, um ein echtes Gefühl der Abkühlung zu vermitteln, und machen das Nebeln zu einem praktischen und zuverlässigen Bestandteil des täglichen Komforts.

TurboCool wurde entwickelt, um neue Maßstäbe für den Komfort im Sommer zu setzen, und feiert sein Debüt in der gerade eingeführten TurboCool-Beschlagventilator-Serie von DREO, angeführt vom Flaggschiff DREO TurboCool-Beschlagventilator 765S, der als kühlster 3-in-1-Ultraschall-Beschlagventilator seiner Klasse gilt. Die Produktreihe umfasst auch den TurboCool Misting Fan 516S für kompakte Räume und den TurboCool Outdoor Misting Fan 711AS, der TurboCool für die Kühlung von Personen, ganzen Räumen und im Freien erweitert.