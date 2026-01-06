Mogotes kündigt Aufstockung der Privatplatzierung an

5. Januar 2026 – Toronto, Ontario – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) („Mogotes” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to ... -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an die heutige Pressemitteilung und aufgrund der Nachfrage von Investoren seine nicht vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 86.792.452 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,265 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 23.000.000 C$ (das „Angebot“) aufgestockt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab Abschluss des Angebots. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Das Unternehmen beabsichtigt, bestehenden Aktionären eine vorrangige Teilnahme an der Privatplatzierung zu gewähren.

Alle im Rahmen des Angebots in Kanada und den Vereinigten Staaten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Wiederverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen unterliegen alle Wertpapiere, die gemäß dem Angebot in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß der Ontario Securities Commission Rule 72-503 – Distributions Outside Canada (Regelung der Wertpapieraufsichtsbehörde von Ontario) ausgegeben werden, keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.