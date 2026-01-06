    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Nickelpreis zieht stark an - Chinesische Käufe beflügeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Nickelpreis steigt über 10% - größter Anstieg seit 3 Jahren
    • Anlegerinteresse in China treibt Nachfrage nach Nickel an
    • Industriemetallpreise steigen durch KI-Hype und US-Zölle
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Die Rally der Rohstoffwerte hat am Dienstag auch Nickel erfasst. An der Rohstoffbörse in London stieg der Preis für das Industriemetall um mehr als zehn Prozent. Dies ist der größte Anstieg seit mehr als drei Jahren. Für eine Tonne Nickel wurden zuletzt bis zu 18.785 US-Dollar bezahlt.

    Beobachter verwiesen auf das steigende Interesse der Anleger in China an dem Industriemetall, das in Batterien und Edelstahl verwendet wird. Der Nickelmarkt gilt zwar als stark überversorgt. Zuletzt allerdings hatten zunehmende Risiken für die Produktion im führenden Lieferland Indonesien dazu beigetragen, die Stimmung für das Metall zu stützen.

    Derzeit befinden sich die Preise vieler Industriemetalle wie Silber, Kupfer und Aluminium im Höhenflug. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie reichen von Spekulationen bezüglich einer höheren Nachfrage Chinas über die Sorge um mögliche US-Zölle bis zum Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Denn Silber und Kupfer werden wegen ihrer guten elektrischen Leitfähigkeit für Anwendungen rund um KI benötigt./la/jha/





