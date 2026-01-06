Southern Cross Gold bohrt 12,2 m mit 32,4 g/t Gold bei Golden Dyke

Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-pr ... -) gibt die Ergebnisse von vier Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5). Zu den besten Ergebnissen zählen 12,2 m mit 32,4 g/t Au ab 447,0 m im Bohrloch SDDSC188, einschließlich des bislang höchsten Einzel-Au-Gehalts (0,2 m mit 1.050 g/t Au) in Golden Dyke.

Fünf wichtige Erkenntnisse:

Beste Goldentdeckung in Golden Dyke: Bislang bester Golddurchschnitt in Golden Dyke – 12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) in 447 m Tiefe. Dies bestätigt Golden Dyke als wichtige hochgradige Zone innerhalb des Sunday Creek-Projekts und rangiert als 15 . bester zusammengesetzter Treffer im gesamten Projekt.

Außergewöhnliche einzelne Goldgehalte: Eine einzelne Probe ergab 0,2 m mit 1.050 g/t Au (plus 0,55 % Sb) aus 452,7 m Tiefe – der höchste jemals bei Golden Dyke gemessene Goldgehalt. Zwei weitere Proben überschritten 250 g/t Gold: 0,35 m mit 259 g/t Au (plus 1,45 % Sb) und 0,18 m mit 301 g/t Au (plus 1,52 % Sb), alle innerhalb eines hochgradigen Kerns von 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq .

Wachsendes System: Die Bohrungen durchschnitten insgesamt acht Adergruppen, darunter zwei neue mineralisierte Strukturen (GD82 und GD83) außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Diese ergaben 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq bzw. 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq , mit einem Abstieg von 50 m bis 70 m gegenüber früheren Bohrungen, wodurch sich die potenzielle Größe der Lagerstätte vergrößert.

Verbundene Lagerstätte bestätigt: SDDDC186W1 durchteufte erfolgreich alterierte Sedimente zwischen Golden Dyke und Rising Sun und verband damit diese beiden Gebiete miteinander.

Großes Explorationspotenzial: Golden Dyke wurde bisher nur bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche zuverlässig definiert – deutlich flacher als Rising Sun, das sich bis über 1.100 m erstreckt.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: „SDDSC188 hat mit 12,2 m @ 33,3 g/t AuEq den bislang besten zusammengesetzten Abschnitt in Golden Dyke geliefert, einschließlich des höchsten einzelnen Goldgehalts in Golden Dyke mit 0,2 m @ 1.050 g/t Au. Dieses Bohrloch durchteufte acht Aderensätze in Golden Dyke, wobei sich zwei Aderensätze außerhalb des aktuellen Explorationsziels befinden, wodurch eine Absenkung von 50 m bis 70 m erreicht und das System um ein erhebliches Tonnagepotenzial erweitert wurde.

„Wichtig ist, dass die Bohrungen nun Golden Dyke und Rising Sun miteinander verbunden haben und damit zeigen, dass diese Teil desselben großflächigen mineralisierten Systems sind. Bis heute wurde Golden Dyke mit Sicherheit bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche definiert, wobei in der Tiefe noch erhebliches Explorationspotenzial besteht. Die durchweg hochgradigen Abschnitte und die robuste Kontinuität, die wir beobachten, stärken die Position von Sunday Creek als weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung.“

Für diejenigen, die Details mögen – Highlights:

SDDSC188 lieferte eine außergewöhnliche Gold-Antimon-Mineralisierung bei Golden Dyke mit den bisher besten zusammengesetzten und einzelnen Untersuchungsergebnissen und bestätigte gleichzeitig die Kontinuität des Systems in der Tiefe. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55 % bis 65 % der untersuchten Mächtigkeit geschätzt.

SDDSC188 Wichtigste Abschnitte (Adergruppe GD65):

12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 447,0 m, einschließlich: 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq (124,8 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 449,8 m



Einzelne hochgradige Untersuchungsergebnisse (GD65):

0,2 m mit 1.050 g/t Au (0,55 % Sb) ab 452,72 m; beste Au-Analyse in Golden Dyke

0,35 m mit 259 g/t Au (1,45 % Sb) ab 449,81 m

0,18 m mit 301 g/t Au (1,52 % Sb) ab 451,84 m

Neue Adern außerhalb des Explorationsziels:

GD82: 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq ab 519,9 m; 50 m bis 70 m Abwärtsstrecke

GD83: 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq ab 535,5 m; 50 bis 70 m Abwärtsstrecke

Systemgröße:

Acht Adern wurden durchschnitten (zwei außerhalb des aktuellen Explorationsziels)

Golden Dyke mit Sicherheit bis 600 m unter der Oberfläche definiert

SDDSC186W1 verband die Systeme Golden Dyke und Rising Sun

130 m bis 140 m breite mineralisierte Zone über Golden Dyke in SDDSC188

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden vier Bohrlöcher vorgestellt, die das Golden Dyke-Vorkommen sowohl in Ost-West- als auch in West-Ost-Richtung untersuchten.

SDDSC188

SDDSC188, das von West nach Ost gebohrt wurde, durchschnitten acht Adergruppen in Golden Dyke, darunter zwei Adergruppen außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Das Bohrloch erreichte einen Abstieg von 50 m bis 70 m auf den Adergruppen GD82 und GD83, einschließlich der Definition eines hochgradigen Kerns und des Nachweises einer robusten Kontinuität in der Tiefe. SDDSC188 bohrte den bislang besten zusammengesetzten Abschnitt in Golden Dyke mit 12,2 m @ 33,3 g/t AuEq, der auch den bislang besten einzelnen Goldabschnitt in Golden Dyke mit einem herausragenden Ergebnis von 0,2 m @ 1.050 g/t Au (0,55 % Sb) ab 452,72 m umfasste, zusammen mit zwei weiteren Abschnitten mit mehr als 100 g/t Au, 0,35 m mit 259 g/t Au (1,45 % Sb) ab 449,81 m und 0,18 m mit 301 g/t Au (1,52 % Sb) ab 451,84 m, die alle innerhalb der Adergruppe GD65 liegen.

Die Schnittstelle in GD65 war eine 16 m abwärts und 48 m aufwärts verlaufende Schnittstelle aus früheren Ergebnissen; SDDSC171 4,2 m mit 4,5 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 502,8 m (gemeldet am 26. August 2025) und SDDSC132 12,5 m mit 4,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 541,9 m (gemeldet am 16. Oktober 2024).

Ausgewählte Highlights umfassen:

12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 447,0 m, einschließlich 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq (124,8 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 449,8 m (bislang bester Treffer in Golden Dyke)

9,4 m mit 5,2 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 496,4 m, einschließlich 1,7 m mit 12,7 g/t AuEq (10,9 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 499,7 m

0,2 m mit 29,8 g/t AuEq (29,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 519,9 m (neues GD82 außerhalb des Explorationsziels)

3,9 m mit 3,9 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 535,5 m (neues GD83 außerhalb des Explorationsziels)

11,9 m mit 2,0 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 556,6 m

Diese fortlaufenden Bohrergebnisse weisen hinsichtlich des Gehalts und des Mineralisierungsstils konsistente Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte Rising Sun auf. Golden Dyke weist dieselben Merkmale auf wie Rising Sun: hochgradiger Gehalt mit hochgradigen Abschnitten, häufige sichtbare Goldvorkommen und erhöhte Antimonwerte. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Golden Dyke nur bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche mit Sicherheit definiert wurde und noch deutlich weniger Bohrungen als Rising Sun aufweist.

SDDSC186, SDDSC186W1 & SDDSC186W2

SDDSC186, das von West nach Ost gebohrt wurde, wurde aufgrund einer übermäßigen Abweichung vom System aufgegeben, was zu einer Keil- und Richtungsbohrstrategie führte, die sich auf die systematische Untersuchung des vielversprechenden Korridors außerhalb des bekannten definierten Gebiets konzentrierte.

SDDSC186W1 durchteufte erfolgreich alteriertes Sediment zwischen Golden Dyke und Rising Sun und erweiterte damit das aussichtsreiche Paket in einem zuvor nicht getesteten 20 m langen Korridor, in dem die Lage von Dykes und alteriertem Sediment zwischen Rising Sun und Golden Dyke unbekannt war. Dieser Durchschnitt bestätigt erneut, dass Golden Dyke und Rising Sun Teil desselben Systems sind.

SDDSC186W2 wich zu weit nach Süden ab und konnte den Zielgang und das veränderte Sedimentpaket nicht durchschneiden, sondern traf stattdessen nur auf Fußwand-Gangausläufer.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday Creek-Projekt im Einsatz, ein weiteres Bohrgerät ist für die regionale Exploration vorgesehen. Die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter zehn Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und zwei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einem 16.900 Hektar („Ha“) großen, genehmigten Explorationsgebiet. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 Ha Land, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets im Sunday Creek-Projekt und dessen Umgebung bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark veränderten Gesteinen (dem „Wirtsgestein“) durchschneiden. Diese Adern ähneln einer „goldenen Leiter“, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende Adern, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen „Sprossen“ in einer Tiefe von über 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Breite) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Seit Ende 2020 wurden insgesamt 235 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 107.414,51 m in Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundsiebzig (73) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und achtzig (80) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wobei ein Untergrenzwert von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wurde.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.350 m des Wirtsgesteins/Sediments („Leitersprossen“) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 620 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 95 „Sprossen” definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 5).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Standort des Projekts, einen Plan und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 bis 3 die Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit („ETW“) angegeben, andernfalls wird sie für andere gemeldete Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 65 % der untersuchten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben*, um höhere Gehalte nachzuweisen.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit dem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China die Versorgung mit dem Metall auf den globalen Märkten dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt haben, das die westliche Nachfrage in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort förderbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Unternehmensweite Überprüfung der Vergütung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der Vorstand in Absprache mit dem Vergütungs- und Nominierungsausschuss des Unternehmens eine unternehmensweite Überprüfung der derzeit an seine Führungskräfte, einschließlich des Präsidenten und CEO, Herrn Michael Hudson, gezahlten Festvergütung durchgeführt und eine Erhöhung der jährlichen Grundvergütung von Herrn Hudson auf 620.536 AU$ genehmigt hat. Herr Hudson hat außerdem Anspruch auf eine kurzfristige Vergütung (Short-Term Incentive, STI) in Höhe von bis zu 20 % seiner Grundvergütung, wobei die Ausgabe von langfristigen Vergütungen (Long-Term Incentives, LTI) der Zustimmung der Aktionäre unterliegt. Die Erhöhung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) baut Australiens bedeutendstes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, 60 km nördlich von Melbourne. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 73 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus 107.415 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder”-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, mit bestätigter Kontinuität von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen baut ein bedeutendes Projekt auf und sichert sich damit ein wichtiges Mineral, das die westliche Welt benötigt. Da Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, kann Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig die strategische Versorgungsoptionalität erhalten bleibt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93 % bis 98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und einen Meilenstein nach dem anderen zu erreichen.

- Ende –

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsleitung

1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Anlage von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem Qualitätssystem ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung („AuEq“) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

???? =?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel „???? =?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%)“ für geeignet, um die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek auszurichten.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in die vorliegende Form und den vorliegenden Kontext des Berichts zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code „SX2” verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrlochergebnisse und sind den folgenden Mitteilungen entnommen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „im Falle“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmarkt , unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).

Abbildung 3: Längsschnitt von Sunday Creek über A-B in der Ebene des Gangbrekzien-/veränderten Sedimentwirtsgesteins in Richtung NW (Streichung 56 Grad) mit mineralisierten Gangsystemen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchdringungspunkten begrenzt.

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/ MGA Zone 55.

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimon-Projekt

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Lagerstätte Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Neigung Azimut GDA94 Z55 SDDSC186 791,5 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6 SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6 SDDSC186W2 1100,2 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6 SDDSC188 702,8 Christina 330218,3 5867664 268,9 -50,5 57,9

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Neigung Azimut GDA94 Z55 SDDSC176 865,8 Golden Dyke 330950,2 5868006,1 313,7 -53,2 257,3 SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1 SDDSC187 518,3 Aufgehende Sonne 330510,7 5867852,7 295,4 -50,5 75,4 SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867852,5 295,5 -40,8 80,1 SDDSC191W1 1132,9 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2 SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2 SDDSC194 929 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310 SDDSC194W1 In Bearbeitung Plan 1650 m Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2 SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5 SDDSC196 1082,53 Rising Sun 330484,2 5867893,4 289,5 -64,4 74,8 SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8 SDDSC198 273,6 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6 SDDSC199 503,43 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2 SDDSC200 320,54 Apollo 330887,2 5867704,3 312,7 -47,8 53 SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3 SDDSC202 In Bearbeitung Plan 950 m Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9 SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4 SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4 SDDSC205 In Bearbeitung Plan 1320 m Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8 SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301 SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7 SDDSC208 929,3 Christina 330753,5 5867733 306,7 -47,1 281 SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34 SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3 SDDSC211 380 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4 SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3 SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6 SDDSC214 In Bearbeitung Plan 1150 m Apollo 331615,5 5867952,7 346,8 -55,2 269 SDDSC215 476,7 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4 SDDSC216A 572,2 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6 SDDSC217 In Bearbeitung Plan 500 m Apollo Ost 331481,2 5867839,5 335,4 - 261,9 SDDSC218 In Bearbeitung Plan 700 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5 SDDSC219 389 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8 SDDSC220 In Bearbeitung Plan 520 m Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -26 70,8 SDDSC221 926,6 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 284,1 SDDSC224 In Bearbeitung Plan 505 m Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -37 245,8 SDDSC225 In Bearbeitung Plan 1270 m Golden Dyke 330753,5 5867733 306,8 -52,8 283,8

Derzeit bearbeitete und analysierte regionale Bohrlöcher

Bohrloch-ID Pressemitteilung Tiefe Lagerstätte Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Neigung Azimut GDA94 Z55 SDDRE016 410,5 Redcastle 302732 5927292 194,61 -50 68 SDDRE017 In Bearbeitung Plan 359,8 m Redcastle 305388,6 5926618 206,62 -50 70

Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Pressemitteilung Tiefe Lagerstätte Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Neigung Azimut GDA94 Z55 SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2 SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -46,5 252,3

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t SDDSC188 446,98 459,18 12,20 32,4 0,4 33,3 Einschließlich 449,81 452,91 3,10 124,8 0,8 126,6 SDDSC188 466,81 468,91 2,10 1,1 0,6 2,5 SDDSC188 496,36 505,76 9,40 3,6 0,7 5,2 Einschließlich 499,73 501,43 1,70 10,9 0,7 12,7 Einschließlich 502,76 502,96 0,20 0,4 19,5 47,0 SDDSC188 519,90 520,10 0,20 29,6 0,1 29,8 SDDSC188 535,47 539,37 3,90 1,7 0,9 3,9 Einschließlich 536,32 536,82 0,50 5,6 5,7 19,1 SDDSC188 556,59 568,49 11,90 1,4 0,2 2,0 Einschließlich 565,88 567,08 1,20 8,1 0,1 8,3 SDDSC188 572,10 575,10 3,00 1,3 0,0 1,3

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen von SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 ergaben >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t SDDSC186 533,93 534,25 0,32 0,14 0,00 0,15 SDDSC186 560,1 560,66 0,56 0,12 0,00 0,13 SDDSC186 564,53 564,82 0,29 0,3 0,01 0,31 SDDSC186 582 583 1,00 0,22 0,00 0,23 SDDSC186 658 659 1,00 0,14 0,00 0,15 SDDSC186 688,21 689,51 1,30 0,22 0,00 0,23 SDDSC186 706,45 706,76 0,31 0,71 0,02 0,75 SDDSC186 706,76 707,5 0,74 0,14 0,07 0 SDDSC186 707,5 708,8 1,30 0,23 0,00 0,23 SDDSC186 729 730,15 1,15 0,34 0,00 0,35 SDDSC186W1 575,25 576 0,75 0,14 0,00 0,15 SDDSC186W1 578,04 578,6 0,56 0,19 0,00 0,19 SDDSC186W1 578,6 578,81 0,21 0,14 0,00 0,15 SDDSC186W1 588,56 589,55 0,99 0,1 0,00 0,11 SDDSC186W1 661,83 662,3 0,47 0,2 0,00 0,21 SDDSC186W1 712,3 713,6 1,30 -0,01 0,06 0,13 SDDSC186W1 717,6 717,81 0,21 0,26 0,00 0,26 SDDSC186W1 719,91 720,04 0,13 0,19 0,00 0,19 SDDSC186W1 720,68 721 0,32 0,16 0,04 0,26 SDDSC186W1 721,23 721,53 0,30 0,25 0,00 0,26 SDDSC186W1 721,53 722,1 0,57 0,17 0,00 0,18 SDDSC186W1 735,41 736,09 0,68 -0,01 0,05 0,10 SDDSC186W1 736,19 736,36 0,17 1,16 0,00 1,17 SDDSC186W1 740,23 740,44 0,21 0,13 0,00 0,14 SDDSC186W1 743,3 743,8 0,50 0,33 0,00 0,34 SDDSC186W1 743,8 743,93 0,13 0,4 0,00 0,41 SDDSC186W1 743,93 744,12 0,19 0,15 0,00 0,16 SDDSC186W1 744,12 744,3 0,18 0,25 0,15 0,61 SDDSC186W1 746 746,36 0,36 0,12 0 0,13 SDDSC186W1 748,86 750 1,14 0,19 0,01 0,21 SDDSC186W1 754 755 1,00 0,19 0,00 0,20 SDDSC186W1 755 756 1,00 0,2 0,00 0,20 SDDSC186W2 811,03 811,65 0,62 0,3 0,00 0,31 SDDSC186W2 893,9 895,24 1,34 0,21 0,00 0,21 SDDSC188 137,01 137,44 0,43 -0,01 0,06 0,12 SDDSC188 147,9 148,97 1,07 0,81 0,01 0,82 SDDSC188 148,97 149,11 0,14 0,99 0,01 1,01 SDDSC188 149,11 150,16 1,05 0,5 0,00 0,51 SDDSC188 150,16 150,6 0,44 1,04 0,00 1,05 SDDSC188 150,6 151,07 0,47 0,52 0,00 0,53 SDDSC188 151,07 151,87 0,80 1,05 0,00 1,06 SDDSC188 151,87 152,88 1,01 0,48 0,00 0,49 SDDSC188 154,8 155,3 0,50 0,12 0,01 0,15 SDDSC188 156,15 156,91 0,76 0,38 0,01 0,40 SDDSC188 156,91 157,19 0,28 0,66 0,01 0,68 SDDSC188 157,19 157,5 0,31 1,74 0,02 1,78 SDDSC188 157,5 158 0,50 0,26 0,02 0,30 SDDSC188 164,58 164,74 0,16 1,06 0,01 1,08 SDDSC188 164,74 166 1,26 0,15 0,01 0,16 SDDSC188 168,13 168,31 0,18 2,01 0,01 2,04 SDDSC188 168,31 168,5 0,19 0,91 0,01 0,94 SDDSC188 168,5 168,74 0,24 0,7 0,01 0,73 SDDSC188 169,83 170,06 0,23 0,28 0,02 0,32 SDDSC188 170,06 170,9 0,84 0,05 0,02 0,10 SDDSC188 170,9 171 0,10 0,22 0,02 0,26 SDDSC188 175,1 176,04 0,94 0,1 0,01 0,12 SDDSC188 177,92 178,36 0,44 1,7 0,02 1,75 SDDSC188 178,36 178,62 0,26 0,26 0,01 0,29 SDDSC188 185,4 185,6 0,20 1,37 0,02 1,41 SDDSC188 185,6 185,95 0,35 1,25 0,02 1,29 SDDSC188 189,37 189,67 0,30 0,11 0,01 0,14 SDDSC188 199,68 200,18 0,50 0,05 0,03 0,12 SDDSC188 200,18 201,19 1,01 0,07 0,02 0,12 SDDSC188 201,64 202,04 0,40 0,17 0,05 0,30 SDDSC188 202,04 202,28 0,24 0,08 0,03 0,14 SDDSC188 206,41 207,15 0,74 0,12 0,02 0,16 SDDSC188 207,15 207,54 0,39 0,43 0,01 0,44 SDDSC188 207,54 207,87 0,33 0,28 0,01 0,30 SDDSC188 207,87 208,05 0,18 0,08 0,01 0,10 SDDSC188 209,11 210,06 0,95 -0,01 0,06 0,14 SDDSC188 210,35 210,67 0,32 0,22 0,04 0,31 SDDSC188 210,67 211,07 0,40 0,17 0,01 0,20 SDDSC188 212,27 212,87 0,60 0,12 0,00 0,13 SDDSC188 212,87 213,09 0,22 0,19 0,00 0,20 SDDSC188 214,21 214,34 0,13 0,77 0,01 0,79 SDDSC188 214,34 215,1 0,76 0,08 0,01 0,11 SDDSC188 216,55 216,81 0,26 0,03 0,06 0,17 SDDSC188 409,92 410,09 0,17 0,13 0,01 0,14 SDDSC188 442,28 442,9 0,62 0,02 0,04 0,11 SDDSC188 444,3 444,72 0,42 0,32 0,06 0,46 SDDSC188 444,72 444,96 0,24 0,34 0,95 2,61 SDDSC188 444,96 445,36 0,40 0,1 0,01 0,12 SDDSC188 445,36 445,59 0,23 0,2 0,20 0,68 SDDSC188 445,59 446,03 0,44 0,25 0,26 0,87 SDDSC188 446,98 447,51 0,53 0,65 0,50 1,85 SDDSC188 447,51 447,85 0,34 1,61 0,56 2,95 SDDSC188 447,85 447,98 0,13 1,1 0,03 1,16 SDDSC188 447,98 448,12 0,14 2,36 0,04 2,46 SDDSC188 448,12 448,38 0,26 0,92 0,92 3,12 SDDSC188 448,38 448,72 0,34 2,9 0,23 3,45 SDDSC188 448,72 448,93 0,21 2,04 0,22 2,57 SDDSC188 448,93 449,1 0,17 1,5 0,08 1,68 SDDSC188 449,1 449,27 0,17 1,11 0,04 1,22 SDDSC188 449,27 449,59 0,32 3,13 0,73 4,87 SDDSC188 449,59 449,81 0,22 0,57 0,32 1,33 SDDSC188 449,81 450,16 0,35 259 1,45 262,47 SDDSC188 450,16 450,27 0,11 50,2 0,13 50,51 SDDSC188 450,27 450,55 0,28 29,8 0,87 31,88 SDDSC188 450,55 451,42 0,87 4,96 0,70 6,63 SDDSC188 451,42 451,54 0,12 9,33 0,92 11,53 SDDSC188 451,54 451,84 0,30 0,86 0,38 1,77 SDDSC188 451,84 452,02 0,18 301 1,52 304,63 SDDSC188 452,02 452,32 0,30 2,38 0,46 3,48 SDDSC188 452,32 452,57 0,25 51 1,11 53,65 SDDSC188 452,57 452,72 0,15 1,13 0,34 1,94 SDDSC188 452,72 452,92 0,20 1050 0,55 1051,31 SDDSC188 452,92 453,67 0,75 1,03 0,13 1,34 SDDSC188 453,67 453,91 0,24 0,56 0,14 0,89 SDDSC188 453,91 454,15 0,24 1,59 0,72 3,31 SDDSC188 454,15 455,16 1,01 0,82 0,04 0,91 SDDSC188 455,16 455,75 0,59 0,09 0,00 0,10 SDDSC188 455,75 456,05 0,30 1,46 0,02 1,51 SDDSC188 457,33 457,57 0,24 0,15 0,00 0,16 SDDSC188 457,57 457,97 0,40 1,02 0,43 2,05 SDDSC188 457,97 458,41 0,44 0,11 0,04 0,21 SDDSC188 458,41 459 0,59 0,39 0,18 0,82 SDDSC188 459 459,2 0,20 1,02 0,13 1,33 SDDSC188 460,2 461,22 1,02 0,14 0,05 0,26 SDDSC188 461,22 462 0,78 0,41 0,04 0,52 SDDSC188 462 462,18 0,18 0,52 0,29 1,21 SDDSC188 462,18 462,86 0,68 0,78 0,03 0,84 SDDSC188 462,86 463,16 0,30 0,46 0,03 0,53 SDDSC188 464,16 464,38 0,22 0,14 0,10 0,38 SDDSC188 464,38 464,49 0,11 5,32 4,52 16,12 SDDSC188 466,59 466,81 0,22 0,22 0,19 0,67 SDDSC188 466,81 466,91 0,10 5,72 3,06 13,03 SDDSC188 466,91 467,32 0,41 0,21 0,15 0,57 SDDSC188 467,32 467,72 0,40 1,77 0,60 3,20 SDDSC188 467,72 468,08 0,36 0,72 1,04 3,21 SDDSC188 468,08 468,18 0,10 0,45 0,49 1,62 SDDSC188 468,18 468,91 0,73 0,84 0,32 1,60 SDDSC188 471,32 471,82 0,50 0,3 0,02 0,35 SDDSC188 475,28 475,5 0,22 0,44 0,35 1,28 SDDSC188 477,5 478,5 1,00 0,09 0,01 0,11 SDDSC188 481,09 481,33 0,24 1,11 0,18 1,54 SDDSC188 482,33 483,33 1,00 -0,01 0,07 0,15 SDDSC188 487,47 488,47 1,00 0,36 0,03 0,42 SDDSC188 488,82 489,06 0,24 0,18 1,28 3,24 SDDSC188 489,33 489,46 0,13 0,09 0,01 0,11 SDDSC188 491,65 491,82 0,17 0,07 0,02 0,12 SDDSC188 493,51 493,86 0,35 2,65 0,17 3,06 SDDSC188 493,86 494,26 0,40 0,25 0,01 0,28 SDDSC188 495,91 496,36 0,45 0,09 0,01 0,12 SDDSC188 496,36 496,95 0,59 2,62 0,57 3,98 SDDSC188 496,95 497,24 0,29 13 1,28 16,06 SDDSC188 497,24 497,5 0,26 0,61 0,32 1,37 SDDSC188 497,5 497,84 0,34 1,32 0,04 1,42 SDDSC188 497,84 498,91 1,07 0,43 0,02 0,47 SDDSC188 498,91 499,29 0,38 1,28 0,18 1,71 SDDSC188 499,73 500,25 0,52 32,2 0,60 33,63 SDDSC188 500,25 501 0,75 1,34 0,42 2,34 SDDSC188 501 501,46 0,46 2,51 1,40 5,86 SDDSC188 501,46 501,93 0,47 3,7 0,51 4,92 SDDSC188 501,93 502,58 0,65 3,36 0,44 4,41 SDDSC188 502,58 502,76 0,18 0,06 0,04 0,16 SDDSC188 502,76 502,91 0,15 0,42 19,50 47,03 SDDSC188 502,91 503,73 0,82 0,08 0,16 0,46 SDDSC188 503,73 504,31 0,58 2,17 0,57 3,53 SDDSC188 504,31 504,83 0,52 4 0,33 4,79 SDDSC188 504,83 505,57 0,74 0,54 0,13 0,85 SDDSC188 505,57 505,76 0,19 0,71 0,41 1,69 SDDSC188 505,76 506,87 1,11 0,29 0,06 0,43 SDDSC188 507,61 508,46 0,85 0,19 0,04 0,28 SDDSC188 508,46 508,66 0,20 0,05 0,13 0,36 SDDSC188 508,66 509,07 0,41 0,38 0,22 0,91 SDDSC188 511,05 511,44 0,39 0,05 0,07 0,21 SDDSC188 511,44 511,59 0,15 0,42 0,07 0,58 SDDSC188 511,59 512,08 0,49 0,07 0,02 0,12 SDDSC188 512,58 512,77 0,19 0,38 0,05 0,49 SDDSC188 514,42 514,93 0,51 0,15 0,02 0,20 SDDSC188 515,33 515,44 0,11 1,06 0,24 1,63 SDDSC188 519,36 519,6 0,24 2,32 0,06 2,47 SDDSC188 519,9 520,09 0,19 29,6 0,07 29,76 SDDSC188 521,2 521,39 0,19 0,09 0,03 0,16 SDDSC188 521,39 522,57 1,18 0,09 0,01 0,12 SDDSC188 522,57 522,91 0,34 0,37 0,02 0,41 SDDSC188 522,91 523,17 0,26 0,39 0,05 0,50 SDDSC188 523,17 524 0,83 0,43 0,02 0,48 SDDSC188 524 524,74 0,74 0,09 0,01 0,12 SDDSC188 524,74 525,38 0,64 0,1 0,02 0,15 SDDSC188 525,38 525,69 0,31 0,26 0,05 0,37 SDDSC188 528,12 528,36 0,24 0,09 0,01 0,12 SDDSC188 529,17 529,88 0,71 0,28 0,08 0,46 SDDSC188 529,88 530,9 1,02 0,15 0,03 0,21 SDDSC188 532,67 533 0,33 0,11 0,03 0,17 SDDSC188 533 533,27 0,27 0,42 0,12 0,71 SDDSC188 534,65 535,47 0,82 0,09 0,01 0,12 SDDSC188 535,47 536,32 0,85 1,57 0,17 1,98 SDDSC188 536,32 536,8 0,48 5,59 5,67 19,14 SDDSC188 536,8 537,75 0,95 1,43 0,41 2,41 SDDSC188 537,75 538,34 0,59 0,96 0,29 1,65 SDDSC188 538,34 538,44 0,10 0,24 0,04 0,33 SDDSC188 538,44 539,11 0,67 0,42 0,08 0,60 SDDSC188 539,11 539,21 0,10 1,47 0,32 2,23 SDDSC188 539,21 539,32 0,11 1,31 0,43 2,34 SDDSC188 539,32 540,44 1,12 0,26 0,02 0,31 SDDSC188 552,85 553,56 0,71 0,24 0,01 0,27 SDDSC188 554,25 555,3 1,05 0,57 0,17 0,98 SDDSC188 556,49 556,59 0,10 0,58 0,06 0,73 SDDSC188 556,59 557,11 0,52 1,12 0,43 2,15 SDDSC188 558,3 558,55 0,25 1,62 0,23 2,17 SDDSC188 558,55 559,52 0,97 0,08 0,03 0,15 SDDSC188 559,62 560,62 1,00 1,87 0,91 4,04 SDDSC188 560,62 560,72 0,10 2,46 0,59 3,87 SDDSC188 561,69 562,26 0,57 1,08 0,76 2,90 SDDSC188 562,26 562,81 0,55 0,17 0,53 1,44 SDDSC188 562,81 562,91 0,10 0,2 0,24 0,77 SDDSC188 562,91 563,82 0,91 0,47 0,16 0,85 SDDSC188 563,82 563,92 0,10 2,71 0,22 3,24 SDDSC188 563,92 565,03 1,11 0,84 0,23 1,39 SDDSC188 565,03 565,13 0,10 1,56 0,19 2,01 SDDSC188 565,13 565,75 0,62 0,41 0,22 0,94 SDDSC188 565,75 565,88 0,13 2,45 0,43 3,48 SDDSC188 565,88 567,1 1,22 8,14 0,06 8,29 SDDSC188 567,1 568,35 1,25 0,07 0,01 0,10 SDDSC188 568,35 568,45 0,10 1,61 0,15 1,97 SDDSC188 568,45 569,45 1,00 0,46 0,16 0,84 SDDSC188 571,1 572,1 1,00 0,09 0,01 0,11 SDDSC188 572,1 572,21 0,11 18,1 0,57 19,46 SDDSC188 572,21 572,85 0,64 0,14 0,05 0,27 SDDSC188 572,85 573,27 0,42 0,35 0,01 0,38 SDDSC188 573,27 574,09 0,82 0,17 0,01 0,20 SDDSC188 574,09 575,13 1,04 1,38 0,01 1,40 SDDSC188 579 579,9 0,90 0,1 0,02 0,15 SDDSC188 589 590,3 1,30 0,17 0,01 0,19 SDDSC188 592,86 594,16 1,30 0,36 0,00 0,37 SDDSC188 594,16 594,68 0,52 0,2 0,00 0,21 SDDSC188 599,5 599,84 0,34 0,42 0,00 0,43 SDDSC188 599,84 600,14 0,30 0,44 0,05 0,56 SDDSC188 655,2 655,8 0,60 0,1 0,00 0,11 SDDSC188 657,3 657,5 0,20 0,46 0,00 0,47 SDDSC188 662 662,7 0,70 0,17 0,00 0,17 SDDSC188 671 671,5 0,50 0,18 0,01 0,21 SDDSC188 671,5 672 0,50 0,26 0,01 0,29

JORC Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar Probenahmetechniken Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezielle, für die untersuchten Mineralien geeignete Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden werden.

Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die ordnungsgemäße Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme sicherzustellen.

Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind.

In Fällen, in denen „branchenübliche” Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. „Es wurden Reverse-Circulation-Bohrungen durchgeführt, um 1 m lange Proben zu entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30 g schwere Charge für die Feuerprobe herzustellen”). In anderen Fällen sind möglicherweise weitere Erläuterungen erforderlich, z. B. wenn grobes Gold vorliegt, das mit inhärenten Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. Unterwasser-Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen rechtfertigen. Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und Viertelkerne für Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von Gestein und Felsblöcken vor Ort, einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinsbrocken, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich Doppelproben).

Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts ermittelt, in der Regel mit einer Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mit Hilfe eines differentiellen GPS-Geräts auf <1 Meter genau bestätigt.

Die Standorte der Proben wurden ebenfalls durch Einzeichnen der Standorte auf den hochauflösenden Lidar-Karten verifiziert.

Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore verwendet wird.

Die Proben werden an der Kernsäge in Beutel verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory transportiert.

Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter zerkleinert und eine 1-kg-Probe wird zum Pulverisieren (LM5) und zur Analyse abgetrennt.

Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenen Mitarbeitern (die mit hochsulfidhaltigen und stibnitreichen Proben vertraut sind) standardmäßige Feuerprobenverfahren angewendet. Vor-Ort-Goldmethode gemäß Feuerprobencode PE01S.

Die Sieb-Feuerprobe wird verwendet, um die Goldkorngrößenverteilung zu verstehen, wenn grobes Gold erkennbar ist.

ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere 12 Elemente zu analysieren (Methode BM011), und Antimon über dem Messbereich wird mit Flammen-AAS gemessen (Methode B050).

Die Bodenproben wurden vor Ort gesiebt und eine 80-mesh-Probe wurde in Säcke verpackt und zu den ALS Global Laboratories in Brisbane transportiert, wo sie einer Super-Low-Level-Goldanalyse an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS) unterzogen wurde.

Stichproben und Gesteinsproben werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe und 12-Element-ICP-OES wie oben beschrieben geschickt.

Bohrtechniken Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Sonic-Bohrung usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Frontprobenbohrer oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode usw.). Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Ausrichtungswerkzeug Axis Champ, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten auf der Basis des Bohrkerns markiert wird.

Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern hat sich sowohl in den harten als auch in den weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten erwiesen. Bohrprobenausbeute Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Splitterprobenausbeute und Bewertung der Ergebnisse.

Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben.

Ob ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob aufgrund eines bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material eine Verzerrung der Proben vorliegen könnte. Die Kernrückgewinnung wurde durch die Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen bei sorgfältiger Kontrolle des Wasserdrucks maximiert, um die Integrität des Weichgesteins zu erhalten und einen un en Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Rückgewinnung wird Meter für Meter im Kernlager mit einem Maßband an markierten Bohrkernen gemessen und mit den Kernblöcken des Bohrers abgeglichen.

Die Diagramme zum Gehalt im Vergleich zur Ausbeute und zum RQD (siehe unten) zeigen keine Trends in Bezug auf den Verlust von Bohrkernen oder Feinstoffen. Protokollierung Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische Studien unterstützen.

Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Costéan-, Kanal- usw.).

Gesamtlänge und Prozentsatz der protokollierten relevanten Abschnitte. Die geotechnische Protokollierung der Bohrkerne erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

Die an der Bohranlage markierten Kernorientierungen werden auf Konsistenz überprüft, und die Basis der Kernorientierungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen innerhalb von 10 Grad übereinstimmen.

Die Kernrückgewinnung wird für jeden Meter gemessen.

RQD-Messungen (kumulative Menge an Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.

Jedes Tablett mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem es vollständig für die Probenahme und den Schnitt markiert wurde.

Die ½-Kernschnittlinie wird etwa 10 Grad über der Ausrichtungslinie platziert, damit die Ausrichtungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernfach erhalten bleibt.

Die geologische Protokollierung der Bohrkerne umfasst die folgenden Parameter:

Gesteinsarten, Lithologie

Veränderung

Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtungen, Brüchen unter Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; oder, im Falle von nicht orientierten Teilen des Kerns, werden die Alpha-Winkel gemessen)

Aderung (Quarz, Karbonat, Stibnit)

Wichtige Mineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit)

100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank des Unternehmens eingegeben.

Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, obwohl die Beschreibung der Lithologie und Alteration auf sichtbaren Beobachtungen durch ausgebildete Geologen beruht.

Jede Schale mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme und den Zuschnitt markiert wurde.

Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard für die Verwendung in zukünftigen Studien. Unterprobenentnahmetechniken und Probenvorbereitung Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen wurde.

Bei Nicht-Kernen, ob geriffelt, mit Rohrproben, rotierend gespalten usw. und ob nass oder trocken entnommen.

Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik.

Qualitätskontrollverfahren, die für alle Teilprobenahmestufen angewendet werden, um die Repräsentativität der Proben zu maximieren.

Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse für Feldduplikate/Probenahme der zweiten Hälfte.

Ob die Probengrößen für die Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtung des Bohrkerns bleibt erhalten.

Bei der Entnahme von Proben-Duplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein Viertelkern verwendet.

Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem immer die gleiche Seite des Bohrkerns (unabhängig von der Ausrichtung) entnommen wird und durchgehend eine Schnittlinie auf dem Kern gezogen wird, wenn eine Ausrichtung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker gezogen.

Die Probengrößen werden für grobes Gold durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung von Viertel- und Halbkernspalten (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des Nugget-Effekts.

In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % ¼-Kern-Duplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und Instrumentenwiederholungen.

Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20 Proben Duplikate entnommen , und das Labor fügte regelmäßig Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den Probenfluss ein. Qualität der Untersuchungsdaten und Labortests Art, Qualität und Angemessenheit der verwendeten Untersuchungs- und Laborverfahren und ob die Technik als teilweise oder vollständig angesehen wird.

Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. die bei der Bestimmung der Analyse verwendeten Parameter, einschließlich Hersteller und Modell des Geräts, Messzeiten, angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren Ableitung usw.

Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Blindproben, Duplikate, externe Laborprüfungen) und ob akzeptable Genauigkeits- (d. h. Unvoreingenommenheit) und Präzisionsniveaus festgelegt wurden. Die von On Site verwendete Feuerprobenmethode für Gold ist eine weltweit anerkannte Methode, und Überprüfungen bei Überschreitung der Grenzwerte, einschließlich gravimetrischer Endkontrolle und Siebfeuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung für das On Site-Labor ist die Anwesenheit von Feuerprobenpersonal, das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) hat – dies reduziert das Risiko ungenauer Berichte bei komplexen sulfidhaltigen Goldproben erheblich.

Wenn eine Siebfire-Assay-Methode verwendet wird, wird diese anstelle der ursprünglichen Feuerprobe gemeldet.

Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysetechnik zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Der verwendete Aufschluss (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall im Allgemeinen Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), aber andere in Silikaten enthaltene Elemente, insbesondere Vanadium (V), können nur teilweise aufgelöst werden. Diese in Silikaten enthaltenen Elemente sind für die Bestimmung der Menge an Gold, Antimon, Arsen oder Schwefel nicht von Bedeutung.

Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine pRFA-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank aufgenommen).

Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsgrade festgelegt

¼ Duplikate – Der halbe Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblicherweise in mineralisiertem Kern) – niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die mit steigendem Goldgehalt über 40 g/t Au abnimmt.

Blindproben – Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen nicht durch Goldverschmierungen auf den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwenkmühle beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unter der Nachweisgrenze und eine einzelne Probe bei 0,03 g/t Au.

Zertifizierte Referenzmaterialien – OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet, darunter Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Datenimport in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2 Standardabweichungen des erwarteten Werts liegen.

Laboraufteilungen – On Site führt als Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob zerkleinerten als auch von pulverisierten Proben durch und meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt werden am häufigsten wiederholt.

Labor-CRMs – On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf ein und meldet alle Daten.

Laborpräzision – Das Labor führt regelmäßig Doppelmessungen von Lösungen (sowohl Au aus der Feuerprobe als auch andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und meldet diese.

Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und Messverfahren während der Probenahme (Genauigkeit) und der Laborphase (Genauigkeit und Präzision) der Analyse ermittelt.

Die Duplikate der Bodenprobenunternehmen und die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors liegen alle innerhalb der erwarteten Bereiche. Überprüfung der Probenahme und Analyse Die Überprüfung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges oder alternatives Unternehmenspersonal.

Verwendung von Zwillingsbohrlöchern.

Dokumentation der Primärdaten, Datenerfassungsverfahren, Datenüberprüfung, Protokolle zur Datenspeicherung (physisch und elektronisch).

Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. Der unabhängige Geologe hat die Bohrstellen in Sunday Creek besucht und die im Kernlager in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne inspiziert.

Die visuelle Inspektion der Bohrschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsdaten überein (z. B. stimmen Gold und Stibnit, die im Bohrkern sichtbar sind, mit den hohen Au- und Sb-Ergebnissen in den Untersuchungen überein).

Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die erwarteten Daten geliefert haben.

Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht einem hohen Standard. Die primären Protokollierungsdaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsdaten werden nach Rücksendung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer abgeglichen.

Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborsplits und -duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank erfasst.

Der Datenexport umfasst alle Primärdaten ab Bohrung SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt aus den Primär-, Feld- und Laborduplikaten gemittelt.

Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, es liegen jedoch keine vor (und sind auch nicht erforderlich).

Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Phase des Projekts nicht verfügbar. Standort der Datenpunkte Genauigkeit und Qualität der Vermessungen, die zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und Bohrlochvermessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten verwendet wurden, die bei der Mineralressourcenschätzung herangezogen wurden.

Spezifikation des verwendeten Gittersystems.

Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrkragen, Gräben und einigen Abbaustätten

Standard-GPS für einige Feldstandorte (Probenahmen und Bodenproben), überprüft anhand von Lidar-Daten.

Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum von Australien 1994; Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55 (GDA94_Z55).

Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm ausgezeichnet. Datenabstand und -verteilung Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse.

Ob der Datenabstand und die Datenverteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und geologischen Kontinuität festzustellen, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen ist.

Ob eine Probenzusammensetzung angewendet wurde. Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet – dies wird durch die verbesserte Vorhersagbarkeit von hochgradigen Gold-Antimon-Durchschneidungen belegt.

Derzeit sind der Datenabstand und die Datenverteilung für die Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen nicht ausreichend. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über die Gehaltskontrollen durch zukünftige Bohrprogramme zunimmt.

Die Proben wurden in Tabelle 3 zu einer Zusammensetzung von 1 g/t AuEq über eine Breite von 2,0 m für niedrigere Gehalte und 5 g/t AuEq über eine Breite von 1,0 m für höhere Gehalte zusammengefasst. Alle einzelnen Untersuchungsergebnisse über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammensetzung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben. Ausrichtung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen ermöglicht und inwieweit dies unter Berücksichtigung der Lagerstättentyp bekannt ist.

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrorientierung und der Ausrichtung der wichtigsten mineralisierten Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und, falls wesentlich, angegeben werden. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55-65 % der Probenmächtigkeit geschätzt.

Die Bohrungen sind in eine optimale Richtung ausgerichtet, wenn man die Kombination aus der Ausrichtung des Muttergesteins und der offensichtlichen Aderkontrolle auf den Gold- und Antimongehalt berücksichtigt.

Die Steilheit einiger Adern kann zu einer Zunahme der scheinbaren Mächtigkeit einiger Abschnitte führen, jedoch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu quantifizieren.

Aus den bisher gesammelten Daten geht keine Verzerrung der Probenahme hervor (Bohrlöcher durchschneiden mineralisierte Strukturen in einem moderaten Winkel). Sicherheit der Proben Maßnahmen zur Gewährleistung der Proben-Sicherheit. Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens zum Kernlager in Kilmore gebracht. Die Proben werden von Mitarbeitern des Unternehmens im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Beutel verpackt und dann auf gesicherte Paletten geladen, die von Mitarbeitern des Unternehmens nach Bendigo transportiert werden, um sie dem Labor zu übergeben. Es gibt in keiner Phase des Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme mit der Proben-Sicherheit. Audits oder Überprüfungen Die Ergebnisse aller Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerstellen und Duplikate wird von Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar Mineralienkonzession und Landbesitz Status Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Fragen mit Dritten, wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordnete Lizenzgebühren, Rechte der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparks und Umweltbedingungen.

Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Besitzverhältnisse sowie alle bekannten Hindernisse für die Erlangung einer Lizenz zur Nutzung des Gebiets. Das Sunday Creek Goldfeld, in dem sich das Clonbinane-Projekt befindet, unterliegt der Retention Licence RL 6040 und ist von der Exploration Licence EL6163 und der Exploration Licence EL7232 umgeben. Alle Lizenzen werden zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd gehalten, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold Ltd.

Exploration durchgeführt von anderen Parteien Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. Das wichtigste historische Vorkommen innerhalb des Sunday Creek-Projekts ist das Clonbinane-Vorkommen, eine hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville. Seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre wurde in dem Projektgebiet in kleinem Umfang Bergbau betrieben. Die historische Produktion erfolgte mit mehreren kleinen Schächten und alluvialen Abbaustätten in den Clonbinane Goldfield-Konzessionen. Eine nennenswerte Produktion fand im Gebiet Clonbinane statt, wobei die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth, 2013).

Die Arbeiten früherer Exploratoren im und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach großen, flachen Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele bohrte, und Southern Cross hat seine Arbeiten im Sunday Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

EL54 – Eastern Prospectors Pty Ltd Gesteinsprobenentnahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke. Gesteinsprobenahme im Christina-Minenschacht. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei untersucht wurden. ELs 872 & 975 – CRA Exploration Pty Ltd Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Tonnengewicht. Die Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen hatte. Flusssedimentproben rund um die Gebiete Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse waren rund um Golden Dyke besser. 45 Haldenproben rund um die alten Abbaustätten von Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und Antimon. Bodenproben über dem Golden Dyke zur Definition der Grenzen des Dikes und der Mineralisierung. Zwei Costeans parallel zum Golden Dyke zur Ermittlung von Bodenanomalien. Costeans seitdem von SXG saniert. ELs 827 & 1520 – BHP Minerals Ltd Exploration mit dem Ziel, eine Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen zu finden. ELs 1534, 1603 & 3129 – Ausminde Holdings Pty Ltd Ausrichtung auf flache, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenaushub rund um das Golden Dyke-Vorkommen und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den Costes von CRA. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke. ELs 4460 & 4987 – Beadell Resources Ltd Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 gewährt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter zweite Diamant-Endbohrlöcher in den Zielgebieten Golden Dyke/Apollo. Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer Konzession EL4987 zusammengefasst.

Nagambie Resources Ltd kaufte Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus. Während dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Retentionslizenz (RL6040) für drei Quadratkilometer über dem Sunday Creek Goldfeld. RL6040 wurde im Juli 2017 erteilt.

Clonbinane Gold Field Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen. Mawson bohrte 30 Löcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe. Geologie Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der

Mineralisierung. Siehe Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung. Informationen zu den Bohrlöchern Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse relevant sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der folgenden

Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher: Ost- und Nordkoordinate des Bohrlochkragens Höhe oder RL (Reduced Level – Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens Neigung und Azimut des Bohrlochs Bohrlochlänge und Schnitttiefe Länge der Bohrung.

Wenn der Ausschluss dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und dieser Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar erläutern, warum dies der Fall ist. Siehe Anhänge Methoden zur Datenaggregation Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungsdurchschnittsverfahren, maximale und/oder minimale Gehaltsabschneidungen (z. B. Abschneiden von hohen Gehalten) und Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben werden.

Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hohen Gehalten und längere Abschnitte mit niedrigen Gehalten umfassen, sollte das für diese Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen detailliert dargestellt werden.

Die für die Berichterstattung über Metalläquivalentwerte verwendeten Annahmen sollten klar angegeben werden. Siehe „Weitere Informationen“ und „Berechnung des Metalläquivalents“ im Haupttext der Pressemitteilung. Beziehung zwischen Mineralisierung Breiten und Abschnittslängen Diese Beziehungen sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer Bedeutung.

Wenn die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt ist, sollte deren Beschaffenheit angegeben werden.

Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies klar und deutlich angegeben werden (z. B. „Bohrlochlänge

Länge, tatsächliche Mächtigkeit nicht bekannt”). Die tatsächlichen Breiten sind im Text der Pressemitteilung angegeben. Diagramme Für jede bedeutende Entdeckung, über die berichtet wird, sollten entsprechende Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie Tabellen mit den Abschnitten beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine Draufsicht auf die Bohrlochkragenpositionen und entsprechende Schnittansichten enthalten. Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt. Ausgewogene Berichterstattung Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich ist, sollte eine repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu vermeiden. Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Ankündigung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht voreingenommen.

Kernverluste, sofern sie wesentlich sind, werden in den tabellarischen Bohrschnittpunkten angegeben. Weitere wesentliche Explorationsdaten Andere Explorationsdaten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, sollten ebenfalls angegeben werden, darunter (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen, Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen, Ergebnisse geochemischer Untersuchungen, Großproben – Größe und Behandlungsmethode, Ergebnisse metallurgischer Tests, Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften, potenziell schädliche oder kontaminierende Substanzen. Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Damit wurde das allgemeine metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht geschaffen, dass die enthaltenen Gold- und Antimonvorkommen in drei separate Produkte wirtschaftlich gewonnen werden können: Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftergewinnung Antimon-Gold-Flotationskonzentrat Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

Die Tests wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen der Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu untersuchen.

Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf: Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsphase bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Gesamtgoldgewinnung. Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um die metallurgische Reaktion des enthaltenen Goldes zu bewerten. Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

Es wurde gezeigt, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und Goldausbeute aufrechterhalten werden konnte, während Arsen und Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe zurückgewiesen wurden. Das produzierte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den Schmelzmarkt.

Die Rückgewinnung von Antimon zum Konzentrat variierte je nach Art des Einsatzmaterials und lag bei den aus den antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93 %.

Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat zurückgewonnen.

Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Zufuhrgolds, dem Verhältnis von Gold zu Antimon in der Zufuhr, dem zurückgewonnenen Gold zum metallischen Goldprodukt und der Flotationsrate von Gold in der ersten Flotationsstufe ab.

Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldgewinnung erzielt.

Weitere Arbeiten Zusätzliche Charakterisierungstests in den Lagerstättenzonen Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität Pilotanlagenbewertung größerer Proben Studien zur Auslegung der Prozessanlage mit angestrebtem Abschluss im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für seitliche Erweiterungen oder Tiefenerweiterungen oder groß angelegte Step-out-Bohrungen).

Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und zukünftigen Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht wirtschaftlich sensibel sind. Das Unternehmen hat angekündigt, bis 2025 bis zum ersten Quartal 2027 Bohrungen über eine Länge von 200.000 m durchzuführen.

Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne hervorheben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

