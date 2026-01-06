    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    ATX macht das Dutzend voll

    • ATX erreicht Rekord mit 12. Gewinntag in Folge.
    • Analysten sehen Spielraum für heimische Werte.
    • BAWAG und RBI unterstützen ATX mit Kursgewinnen.
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der ATX hat sich am Dienstag auch nach bereits elf Gewinntagen noch in Rekordlaune gezeigt. Mit dem zwölften Plus in Folge stellte der österreichische Leitindex nun die bisher längste Gewinnserie aus dem Frühjahr 1991 ein, dem Anfangsjahr der Indexberechnung. Zum Handelsende notierte der ATX um 0,38 Prozent höher bei 5.415,39 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,33 Prozent auf 2.688,59 Zähler, während im europäischen Umfeld ebenfalls neue Rekordstände aufgestellt wurden.

    Marktbeobachter begründen die gute Entwicklung um den Jahreswechsel mit neuen Wetten auf eine Belebung der deutschen Konjunktur. Dies hatte zwar schon vergangenes Jahr maßgeblich zur guten ATX-Performance beigetragen, bei vielen heimischen Werten sehen Analysten aber durchaus noch weiteren Spielraum.

    Am Berichtstag standen moderat ausgefallene Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich im Fokus, die den Aktienkursen ebenso wie enttäuschende Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor jedoch nur geringe Impulse gaben. Daneben blieben auch die Entwicklungen rund um den US-Angriff auf Venezuela im Blick, wenngleich diese bereits am Vortag kaum belastend gewirkt hatten.

    Auf Unternehmensebene blieb die Nachrichtenlage abgesehen von Analystenkommentaren ruhig. Die kanadische Bank RBC bestätigte in einer Branchenstudie ihre "Sector Perform"-Einschätzung für die OMV-Aktien und beließ das Kursziel bei 50,0 Euro. Die Einbindung der Borouge stärke die Investmentstory der OMV und verbessere die Ausgangslage für eine mögliche Erholung im Chemiegeschäft, schrieb RBC-Analyst Adnan Dhanani. OMV-Aktien stiegen um 0,1 Prozent auf 48,44 Euro.

    EVN stiegen um 1,6 Prozent auf 28,30 Euro. Die Baader Bank hatte ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien von 27,9 auf 31,1 Euro angehoben. Das "Reduce"-Rating wurde jedoch beibehalten.

    Wienerberger schlossen um 0,7 Prozent tiefer bei 30,12 Euro. Die Analysten der Barclays hatten ihre "Overweight"-Empfehlung und ihr Kursziel von 35 Euro bekräftigt. Entsprechend der Einschätzung der Endmärkte sei er kurzfristig relativ vorsichtig gegenüber europäischen Bauprodukten eingestellt, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer Branchenstudie.

    Unterstützung bekam der ATX von den Bankwerten BAWAG und RBI, die 1,5 respektive 2,6 Prozent zulegten. Erste Group gaben hingegen um 0,4 Prozent nach. Auch bei einigen anderen Werten kam es zu Gewinnmitnahmen. Strabag und UNIQA kamen um bis zu 1,3 Prozent zurück./spa/lof/APA/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
