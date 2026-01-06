    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMogotes Metals AktievorwärtsNachrichten zu Mogotes Metals
    Mogotes Metals gibt 10-Millionen-Dollar-Bought-Deal-Finanzierung bekannt

    NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

     

    Toronto, Ontario – 6. Januar 2026 / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV:MOG) (FSE: OY4) (OTCQB: MOGMF) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to ... -)  („Mogotes oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit Stifel Canada geschlossen hat, wonach Stifel Canada zusammen mit einem Konsortium von Emissionsbanken (zusammen die „Emissionsbanken”) als alleiniger Bookrunner im Zusammenhang mit einer „Bought Deal”-Privatplatzierung von 31.250.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten”) zu einem Preis von 0,32 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis”) für einen Bruttoerlös von insgesamt 10.000.000 CAD (das „Angebot”) fungieren wird, wobei die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (wie hierin definiert) angeboten und verkauft werden sollen.

     

    Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die „Konsortialbankenoption“) zum Kauf (oder zur Vermittlung des Kaufs durch Ersatzkäufer) von bis zu weiteren 4.687.500 Einheiten zum Ausgabepreis zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot eingeräumt. Die Konsortialbankenoption kann jederzeit bis 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie”) und einem halben (0,5) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant”) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Ausübungspreis von 0,53 CAD pro Stammaktie zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

     

    Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und der Erschließung des Grundstücks Filo Sur des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet, wie im Angebotsdokument näher beschrieben.

     

    Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten”) geändert wurde. Da das Angebot gemäß der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Anteile keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Anteile können auch in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „US-Wertpapiergesetz“) und in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Wege einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten werden, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in diesen Ländern kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

