JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Internet-Daten belegten robuste Geschäfte des Zahlungsdienstleisters, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Schlussquartal 2025 und das laufende Jahr sei er positiv gestimmt. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv und die Erwartungen am Markt könne das Unternehmen erfüllen./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 1.463EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 18:31 Uhr) gehandelt.



