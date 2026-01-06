Börsen Update USA - 06.01. - Dow Jones stark +0,96 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 49.451,24 PKT und steigt um +0,96 %.

Top-Werte: Amazon +4,21 %, Sherwin-Williams +3,46 %, Salesforce +2,75 %, Amgen +2,65 %, Unitedhealth Group +2,54 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -4,70 %, Apple -1,38 %, Travelers Companies -0,10 %, Coca-Cola -0,10 %, Cisco Systems -0,09 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 25.615,49 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: Western Digital +15,91 %, Seagate Technology Holdings +13,11 %, Microchip Technology +8,97 %, Micron Technology +7,96 %, Texas Instruments +7,49 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,25 %, Tesla -3,70 %, AppLovin Registered (A) -3,53 %, Comcast (A) -3,14 %, Advanced Micro Devices -2,98 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:56) bei 6.941,79 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Western Digital +15,91 %, Seagate Technology Holdings +13,11 %, Albemarle +9,90 %, Moderna +9,81 %, Microchip Technology +8,97 %

Flop-Werte: American International Group -7,01 %, Johnson Controls International -5,76 %, Chevron Corporation -4,70 %, Williams Companies -4,22 %, Equifax -3,71 %