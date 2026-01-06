Besonders beachtet!
TKMS Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 06.01.2026
Am 06.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +5,46 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.01.2026
Die TKMS Aktie konnte bisher um +5,46 % auf 75,33€ zulegen. Das sind +3,90 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 75,33€, mit einem Plus von +5,46 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +7,92 % gewonnen.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.
TKMS Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,84 %
|1 Monat
|+5,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, die aktuell bei 72 Euro notiert. Es gibt Erwartungen, dass die Aktie möglicherweise die 80 oder 90 Euro-Marke erreichen könnte. Fundamentale Aspekte wie potenzielle Aufträge aus Dänemark und Kanada unterstützen diese Einschätzungen. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie über die 70 Euro-Marke steigen könnte, was die Anleger optimistisch stimmt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.
Zur TKMS Diskussion
Informationen zur TKMS Aktie
Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd.EUR € wert.
Dax steigt knapp unter 25.000 Punkte
Der Dax hat am Dienstag seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt. Er stieg bis knapp unter die Marke von 25.000 Zählern, wobei ihm die im Dezember überraschend deutlich gesunkene Inflation jedoch keinen zusätzlichen Schub verlieh. Zeitweise fehlten …
Techs und Nebenwerte zünden Rallye – DAX hinkt, Wall Street zieht mit
Technologie- und Nebenwerte geben heute weltweit den Takt vor: Während der DAX nur verhalten steigt, ziehen TecDAX, MDAX, SDAX sowie Dow Jones und S&P 500 kräftiger an.
TKMS vor dem Sprung: VW-Spekulation und Kanada-Deal wecken Kursziele bis 90 Euro
TKMS Aktie jetzt kaufen?
Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.