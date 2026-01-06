TKMS Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 06.01.2026

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +7,92 % gewonnen.

Die TKMS Aktie konnte bisher um +5,46 % auf 75,33€ zulegen. Das sind +3,90 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 75,33€, mit einem Plus von +5,46 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,84 % 1 Monat +5,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, die aktuell bei 72 Euro notiert. Es gibt Erwartungen, dass die Aktie möglicherweise die 80 oder 90 Euro-Marke erreichen könnte. Fundamentale Aspekte wie potenzielle Aufträge aus Dänemark und Kanada unterstützen diese Einschätzungen. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie über die 70 Euro-Marke steigen könnte, was die Anleger optimistisch stimmt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd.EUR € wert.

Der Dax hat am Dienstag seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt. Er stieg bis knapp unter die Marke von 25.000 Zählern, wobei ihm die im Dezember überraschend deutlich gesunkene Inflation jedoch keinen zusätzlichen Schub verlieh. Zeitweise fehlten …

Technologie- und Nebenwerte geben heute weltweit den Takt vor: Während der DAX nur verhalten steigt, ziehen TecDAX, MDAX, SDAX sowie Dow Jones und S&P 500 kräftiger an.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.