    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 06.01.2026

    Am 06.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +5,46 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 06.01.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.01.2026

    Die TKMS Aktie konnte bisher um +5,46 % auf 75,33 zulegen. Das sind +3,90  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 75,33, mit einem Plus von +5,46 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +7,92 % gewonnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.686,66€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.768,51€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,84 %
    1 Monat +5,03 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, die aktuell bei 72 Euro notiert. Es gibt Erwartungen, dass die Aktie möglicherweise die 80 oder 90 Euro-Marke erreichen könnte. Fundamentale Aspekte wie potenzielle Aufträge aus Dänemark und Kanada unterstützen diese Einschätzungen. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie über die 70 Euro-Marke steigen könnte, was die Anleger optimistisch stimmt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd.EUR € wert.

    Dax steigt knapp unter 25.000 Punkte


    Der Dax hat am Dienstag seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt. Er stieg bis knapp unter die Marke von 25.000 Zählern, wobei ihm die im Dezember überraschend deutlich gesunkene Inflation jedoch keinen zusätzlichen Schub verlieh. Zeitweise fehlten …

    Techs und Nebenwerte zünden Rallye – DAX hinkt, Wall Street zieht mit


    Technologie- und Nebenwerte geben heute weltweit den Takt vor: Während der DAX nur verhalten steigt, ziehen TecDAX, MDAX, SDAX sowie Dow Jones und S&P 500 kräftiger an.

    TKMS vor dem Sprung: VW-Spekulation und Kanada-Deal wecken Kursziele bis 90 Euro


    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +4,97 %
    +9,28 %
    +4,82 %
    -17,67 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TKMS Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 06.01.2026 Am 06.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +5,46 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     