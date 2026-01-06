Von der Leyen
Paris-Treffen sendet Signal der Einheit für die Ukraine
Für Sie zusammengefasst
- Einheit der Unterstützerstaaten für die Ukraine betont
- Gemeinsame Erklärung sendet klare Botschaft der Solidarität
- Zukunft der Ukraine: sicher, stabil und prosperierend
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
PARIS (dpa-AFX) - Vom jüngsten Spitzentreffen der Unterstützerstaaten der von Russland angegriffenen Ukraine geht nach Auffassung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein starkes Zeichen der Einheit aus. Die vereinbarte gemeinsame Erklärung sende eine klare Botschaft, schrieb sie nach den Beratungen in Paris. Man stehe kollektiv an der Seite der Ukraine. Vor dem Land liege eine sichere, stabile und prosperierende Zukunft. An dem Spitzentreffen der sogenannten Koalition der Willigen nahmen nach Angaben der französischen Regierung Vertreter von mehr als 30 Staaten sowie der EU und Nato teil. Aus Deutschland reiste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an./aha/DP/nas
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen