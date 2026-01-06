    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Nachfrage nach AI Clinic Co-Pilot AUVIA sorgt für Rekordwachstum im Bereich Gesundheitswesen

    BoomerangFX erweitert Aktivitäten in Großbritannien und der Region EMEA mit neuer britischer Niederlassung und Ernennung leitender Mitarbeitender

    Foto: adobe.stock.com

    Expansion knüpft an die weltweiten Niederlassungen in Miami, Toronto, London und Sydney an, wobei BoomerangFX weiter an der Verwirklichung seiner Mission arbeitet, die wichtigste KI-gestützte Betriebsplattform für die privat finanzierte Gesundheitsversorgung weltweit zu werden.

    LONDON, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-gestützte Kliniksoftware und Marketingautomatisierung speziell für privat finanzierte Gesundheitsdienstleister, gab heute die Eröffnung seines neuen Hauptsitzes in Großbritannien bekannt, nachdem es dort 2025 ein Rekordwachstum von 6.000 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet hatte. Dieses Wachstum berücksichtigt auch die zunehmende Verbreitung in England, Wales, Irland, Schottland und in der gesamten EMEA-Region.

    Jerome Dwight, Co-Founder & CEO of BoomerangFX, leads the global AI-powered clinic software and marketing technology company with offices in Miami, Toronto, London, and Sydney. BoomerangFX has been recognized as one of the fastest-growing healthcare SaaS companies, earning placement on the Deloitte Technology Fast 500 for two consecutive years and ranking 23rd overall most recently.

    Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es in Großbritannien mehrere leitende Mitarbeitende eingestellt hat und die Absicht hat, im Rahmen seiner laufenden Investitionen in die regionale Führung und die Betriebskapazitäten weitere leitende Mitarbeitende einzustellen, um das anhaltende Wachstum in Europa und in der gesamten EMEA-Region zu unterstützen.

    Der Meilenstein von BoomerangFX in Großbritannien spiegelt einen größeren Plattformwechsel wider, der sich im gesamten privat finanzierten Gesundheitssektor vollzieht - insbesondere in den Bereichen Ästhetik, Wellness, Frauengesundheit, spezialisierte Augenheilkunde und klinische Wahlleistungen -, wo Praxen von fragmentierten Einzellösungen auf einheitliche Betriebsplattformen umsteigen, die klinische Abläufe, Patientenakquise, -konvertierung und -bindung kombinieren.

    Im Mittelpunkt dieses Wandels steht AUVIA, der AI Clinic Co-Pilot von BoomerangFX, der die Art und Weise, wie Privatkliniken Patientinnen und Patienten generieren, konvertieren und binden, neu definiert. AUVIA dient als Bindeglied zwischen der digitalen Nachfrage und der klinischen Versorgung und ermöglicht eine präzisere, zielgerichtetere Lead-Generierung über Google, Meta, Instagram und andere digitale Kanäle, während neue Patientenanfragen durch natürliche, menschenähnliche Sprach- und Textinteraktionen sofort bearbeitet werden. Über die erste Reaktion hinaus führt AUVIA automatisierte Konsultationen durch, bucht auf intelligente Weise Termine und begleitet Patientinnen und Patienten nahtlos von der Anfrage bis zur Behandlung, wobei zeitnahe, personalisierte Folgeuntersuchungen ohne manuelle Eingriffe angesetzt werden. Dieser geschlossene, KI-gesteuerte Workflow revolutioniert die Abläufe im Gesundheitswesen, indem er Reibungsverluste beseitigt, die Umwandlungseffizienz steigert und es Kliniken ermöglicht, ihr Wachstum zu skalieren und gleichzeitig das Patientenerlebnis zu verbessern.

    Autor
    PR Newswire (dt.)
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
