Evotec Aktie mit starker Tagesperformance - 06.01.2026

Mit einer Performance von +5,51 % konnte die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,7870€, mit einem Plus von +5,51 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Der Kurs der Evotec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,09 %.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +0,42 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evotec eine positive Entwicklung von +0,37 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,44 % geändert.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,42 % 1 Monat +0,31 % 3 Monate -18,09 % 1 Jahr -35,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Meldung von Evotec zur Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen für bis zu 840 Millionen USD. Die Nutzer analysieren die potenziellen finanziellen Auswirkungen auf die Evotec-Aktie, insbesondere die Höhe der Einnahmen aus der Beteiligung und die Relevanz für die Kursentwicklung. Verschiedene Szenarien zur Bewertung der Erträge werden skizziert, während die Unsicherheit über die genaue Höhe der Einnahmen und die Reaktion des Marktes thematisiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd.EUR € wert.

Technologie- und Nebenwerte geben heute weltweit den Takt vor: Während der DAX nur verhalten steigt, ziehen TecDAX, MDAX, SDAX sowie Dow Jones und S&P 500 kräftiger an.

Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im TecDAX.

EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 06.01.2026 / 11:16 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.