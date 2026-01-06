    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Besonders beachtet!

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotec Aktie mit starker Tagesperformance - 06.01.2026

    Am 06.01.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um +5,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie mit starker Tagesperformance - 06.01.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

    Evotec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.01.2026

    Mit einer Performance von +5,51 % konnte die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,7870, mit einem Plus von +5,51 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.995,09€
    Basispreis
    2,55
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.514,30€
    Basispreis
    2,67
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Evotec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,09 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +0,42 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evotec eine positive Entwicklung von +0,37 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,44 % geändert.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +0,31 %
    3 Monate -18,09 %
    1 Jahr -35,54 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Meldung von Evotec zur Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen für bis zu 840 Millionen USD. Die Nutzer analysieren die potenziellen finanziellen Auswirkungen auf die Evotec-Aktie, insbesondere die Höhe der Einnahmen aus der Beteiligung und die Relevanz für die Kursentwicklung. Verschiedene Szenarien zur Bewertung der Erträge werden skizziert, während die Unsicherheit über die genaue Höhe der Einnahmen und die Reaktion des Marktes thematisiert wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd.EUR € wert.

    Techs und Nebenwerte zünden Rallye – DAX hinkt, Wall Street zieht mit


    Technologie- und Nebenwerte geben heute weltweit den Takt vor: Während der DAX nur verhalten steigt, ziehen TecDAX, MDAX, SDAX sowie Dow Jones und S&P 500 kräftiger an.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im TecDAX.

    Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 06.01.2026 / 11:16 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +5,21 %
    +2,33 %
    +0,51 %
    -17,64 %
    -35,38 %
    -64,70 %
    -81,93 %
    +35,39 %
    -61,13 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Evotec Aktie mit starker Tagesperformance - 06.01.2026 Am 06.01.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um +5,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     