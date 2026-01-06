    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle

    Nestle-Rückruf von Babynahrung

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum finanzielle Auswirkungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nestlé ruft Babynahrung in 31 Ländern zurück.
    • Finanzielle Auswirkungen unter 0,5% des Umsatzes.
    • Keine bestätigten Krankheitsfälle, keine Sorge nötig.
    Nestle-Rückruf von Babynahrung - Kaum finanzielle Auswirkungen
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    VEVEY (dpa-AFX) - Bei Nestlé hat eine der größten Rückrufaktionen der Firmengeschichte keine großen finanziellen Auswirkungen: Der Rückruf von Chargen von Babynahrung in über 30 Ländern mache deutlich weniger als 0,5 Prozent des Jahresumsatzes des Lebensmittelkonzerns aus, teilte das Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage mit.

    Deshalb seien keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen für die Gruppe zu erwarten, hieß es weiter. Insgesamt ruft der Lebensmittelhersteller Babynahrungsprodukte in 31 Ländern zurück, davon sind 27 in Europa.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Long
    69,60€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 11,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,06€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 10,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zu den vom Rückzug betroffenen Ländern zählen laut Nestlé Märkte wie die Schweiz, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien oder Österreich. Aber auch in Argentinien, Mexiko und Peru oder in Hongkong musste der Konzern die Babynahrung zurückrufen.

    Am Vortag hatte Nestlé bekannt gegeben, Säuglingsnahrung, die mit Gift belastet sein könnte, zurückzurufen. Betroffen sind die bekannte Marke Beba sowie Spezialprodukte wie Alfamino. Eltern wurden von Nestlé dazu aufgefordert, die Produkte aus bestimmten Chargen nicht mehr zu verwenden und im Handel zurückzugeben.

    Keine Krankheitsfälle bestätigt

    Krankheitsfälle im Zusammenhang mit dem Verzehr seien bislang nicht bestätigt, bekräftigte Nestlé am Dienstag. "Wenn keine Symptome auftreten, besteht kein Grund zur Sorge hinsichtlich gesundheitlicher Auswirkungen." Mögliche Symptome seien starkes oder anhaltendes Erbrechen, Durchfall oder ungewöhnliche Lethargie, die in der Regel zwischen 30 Minuten und 6 Stunden nach dem Verzehr auftreten.

    Ursache sei ein technischer Reinigungsdefekt in einem Zulieferbetrieb, durch den es im Dezember zu einer Verunreinigung eines Öls, das als Inhaltsstoff verwendet wird, gekommen sei./jb/mk/AWP/nas

    Nestle

    -0,69 %
    -2,35 %
    -1,58 %
    +3,90 %
    +3,39 %
    -26,50 %
    -14,57 %
    +23,49 %
    +5.633,22 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 81,97 auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -2,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 211,18 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -3,64 %/+9,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nestle-Rückruf von Babynahrung Kaum finanzielle Auswirkungen Bei Nestlé hat eine der größten Rückrufaktionen der Firmengeschichte keine großen finanziellen Auswirkungen: Der Rückruf von Chargen von Babynahrung in über 30 Ländern mache deutlich weniger als 0,5 Prozent des Jahresumsatzes des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     