JPMORGAN stuft DWS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 61,30 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte die Schätzungen für die verwalteten Mittel des Vermögensverwalters auf Basis der aktuellen Marktbewertungen an. Für das Ergebnis je Aktie 2027 ergebe sich eine höhere Schätzung, schrieb die Analystin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 58,20EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Angeliki Bairaktari
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 61,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
