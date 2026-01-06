Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Chevron Corporation
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 1
Performance 1M: +9,42 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 2
Performance 1M: -0,94 %
Amazon
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 3
Performance 1M: +0,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, mit Analysten, die Kursziele zwischen 275 und 360 US-Dollar setzen. Trotz eines Kursanstiegs von 19 % in den letzten 30 Tagen bleibt die Aktie hinter dem Gesamtmarkt zurück. Die fundamentalen Daten sind stark, insbesondere das Wachstum von AWS und KI-Investitionen, was viele als Chance sehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Amgen
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 4
Performance 1M: -3,84 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 5
Performance 1M: -2,27 %
IBM
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 6
Performance 1M: -4,47 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 7
Performance 1M: +3,27 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 8
Performance 1M: +6,24 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 9
Performance 1M: +4,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Honeywell International im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die angekündigte Aufspaltung in drei Unternehmen bis 2026 wird als vielversprechend angesehen, und die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt ein wachsendes Interesse. Anleger diskutieren aktiv über mögliche Einstiege, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Honeywell International eingestellt.
The Home Depot
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 10
Performance 1M: -3,71 %
