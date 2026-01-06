Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, mit Analysten, die Kursziele zwischen 275 und 360 US-Dollar setzen. Trotz eines Kursanstiegs von 19 % in den letzten 30 Tagen bleibt die Aktie hinter dem Gesamtmarkt zurück. Die fundamentalen Daten sind stark, insbesondere das Wachstum von AWS und KI-Investitionen, was viele als Chance sehen.