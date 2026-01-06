Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Western Digital
Tagesperformance: +17,50 %
Platz 1
Performance 1M: +11,38 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +14,46 %
Platz 2
Performance 1M: +3,92 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +10,05 %
Platz 3
Performance 1M: +4,25 %
Micron Technology
Tagesperformance: +9,30 %
Platz 4
Performance 1M: +33,09 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +7,59 %
Platz 5
Performance 1M: +5,94 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +7,25 %
Platz 6
Performance 1M: -3,10 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 7
Performance 1M: -1,40 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 8
Performance 1M: +22,02 %
Analog Devices
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 9
Performance 1M: -1,52 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 10
Performance 1M: -2,05 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 11
Performance 1M: -1,15 %
Starbucks
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 12
Performance 1M: +0,69 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 13
Performance 1M: -2,54 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 14
Performance 1M: -10,55 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 15
Performance 1M: +0,32 %
Paccar
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 16
Performance 1M: +4,52 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 17
Performance 1M: +5,87 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 18
Performance 1M: +4,18 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 19
Performance 1M: +0,49 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 20
Performance 1M: +0,70 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 21
Performance 1M: -8,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die Dividendenzahlungen aus dem Cashflow als positiv bewerten, gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Zahlungen und der Abhängigkeit von Bitcoin-Preisen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, jedoch bleibt das institutionelle Interesse stabil, was auf eine langfristige Strategie hindeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 22
Performance 1M: -1,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Zulassungen in Deutschland sind um 48% gefallen, während Analysten ihre Verkaufsempfehlungen bekräftigen. Dies hat zu einem signifikanten Kursrückgang geführt, der gegen den Markttrend verläuft. Zudem wird der Rückgang der Gewichtung im ARKK-Fonds thematisiert, was auf Verkaufsdruck hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 23
Performance 1M: +1,53 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 24
Performance 1M: +2,70 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 25
Performance 1M: -5,19 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 26
Performance 1M: -8,94 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 27
Performance 1M: -4,04 %
