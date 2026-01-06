Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Western Digital
Tagesperformance: +17,51 %
Platz 1
Performance 1M: +11,38 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +14,51 %
Platz 2
Performance 1M: +3,92 %
Moderna
Tagesperformance: +10,77 %
Platz 3
Performance 1M: +15,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 4% zugelegt, was als Beginn eines Short-Squeezes gedeutet wird. Analysten von BofA Securities haben den Zielpreis auf 24 USD angehoben, trotz einer Verkaufsbewertung. Zudem wird die bevorstehende Zulassung des Grippeimpfstoffs mRNA-1010 als potenzieller Wendepunkt für die fundamentale Bewertung angesehen. Ein bevorstehendes Golden Cross deutet auf weiteres Kaufsignal hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: +10,05 %
Platz 4
Performance 1M: +4,25 %
Micron Technology
Tagesperformance: +9,42 %
Platz 5
Performance 1M: +33,09 %
Albemarle
Tagesperformance: +9,03 %
Platz 6
Performance 1M: +18,19 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +8,07 %
Platz 7
Performance 1M: +2,99 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 8
Performance 1M: +5,94 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +7,21 %
Platz 9
Performance 1M: -3,10 %
American International Group
Tagesperformance: -6,99 %
Platz 10
Performance 1M: +8,74 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 11
Performance 1M: -1,40 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 12
Performance 1M: +22,02 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 13
Performance 1M: +8,07 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 14
Performance 1M: +8,00 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 15
Performance 1M: +18,33 %
Align Technology
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 16
Performance 1M: -0,97 %
Incyte
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 17
Performance 1M: -3,22 %
Stryker
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 18
Performance 1M: -4,65 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 19
Performance 1M: +14,43 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 20
Performance 1M: -12,07 %
Analog Devices
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 21
Performance 1M: -1,52 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 22
Performance 1M: +3,49 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 23
Performance 1M: +9,42 %
Williams Companies
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 24
Performance 1M: -2,75 %
Equifax
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 25
Performance 1M: +3,86 %
Tesla
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 26
Performance 1M: -1,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Zulassungen in Deutschland sind um 48% gefallen, während Analysten ihre Verkaufsempfehlungen bekräftigen. Dies hat zu einem signifikanten Kursrückgang geführt, der gegen den Markttrend verläuft. Zudem wird der Rückgang der Gewichtung im ARKK-Fonds thematisiert, was auf Verkaufsdruck hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Halliburton
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 27
Performance 1M: +13,53 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 28
Performance 1M: +1,53 %
APA Corporation
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 29
Performance 1M: -9,82 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 30
Performance 1M: +2,70 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 31
Performance 1M: +0,07 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 32
Performance 1M: +7,42 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 33
Performance 1M: -8,71 %
ONEOK
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 34
Performance 1M: -3,78 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 35
Performance 1M: -6,35 %
Phillips 66
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 36
Performance 1M: +0,40 %
Targa Resources
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 37
Performance 1M: +0,77 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 38
Performance 1M: -8,94 %
Arista Networks
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 39
Performance 1M: +6,52 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 40
Performance 1M: -9,23 %
