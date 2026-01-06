    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Der neue Beatbot Sora 70

    vollständige Abdeckung, innovatives Skimming, einfache Bedienung

    Der neue Beatbot Sora 70 - vollständige Abdeckung, innovatives Skimming, einfache Bedienung
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    Ein leistungsstarker Reinigungsroboter, der fortschrittliche Oberflächenabsaugung mit 360-Grad-Poolreinigung und einfacher Rückholung kombiniert

    BERLIN, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Poolrobotern, kündigte heute den Beatbot Sora 70 an – das erste Modell der Beatbot Sora-Serie, einer Produktlinie, die für eine zuverlässige tägliche Poolpflege durch starke Hardwareleistung und umfassenden Mehrwert entwickelt wurde.

    „Der Beatbot Sora 70 wurde für Poolbesitzerinnen und -besitzer entwickelt, die ernsthafte Leistung ohne viel Aufhebens wünschen", sagt Siler Wang, CEO und Gründer von Beatbot. „Er erreicht jeden Teil des Schwimmbeckens, einschließlich der Wasseroberfläche und flacher Vorsprünge, die die meisten Roboter nicht erreichen können. Die Beatbot Sora-Serie erweitert unsere Produktpalette mit dem Fokus auf eine zuverlässige, optimierte Poolreinigung, die starke Leistung ohne unnötige Komplexität bietet."

    Beatbot Launches Sora 70: Full Coverage, Innovative Skimming, Zero Hassle

    Fortschrittliche Technik für einen vollständig sauberen Pool

    Der Beatbot Sora 70 verfügt über das neue JetPulse Water Surface Cleaning, ein Doppelstrahlsystem, das mit konvergierenden und nach außen gerichteten Wasserstrahlen schwimmende Verschmutzungen aktiv zum Saugkanal leitet. Dies verbessert die Skimming-Leistung erheblich und ermöglicht es dem Beatbot Sora 70, Insekten, Pollen und Oberflächenschmutz zu entfernen, bevor diese absinken.

    Die HydroBalance-Struktur des Roboters verfügt über eine mittig montierte Pumpe, die von einer von Beatbot selbst entwickelten hocheffizienten Wasserpumpe mit einer Saugleistung von über 25.000 Litern pro Stunde unterstützt wird – stark genug, um feinen Sand, ganze Blätter und hartnäckige Algen anzusagen. Die HydroBalance-Konstruktion sorgt außerdem für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, wodurch sich der Roboter in allen Poolbereichen agiler bewegen kann. Dadurch kann der Beatbot Sora 70 das gesamte Schwimmbecken in einem einzigen Zyklus reinigen, einschließlich flacher Plattformen und Vorsprünge bis zu einer Höhe von 20 cm, wodurch algenanfällige „blinde Stellen" beseitigt werden, die bei herkömmlichen manuellen Reinigern normalerweise unberührt bleiben.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
