Aktien New York Schluss
Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu
- Dow Jones erreicht Rekordhoch über 49.500 Punkten.
- S&P 500 schließt 0,62% höher bei 6.944,82 Punkten.
- Nasdaq 100 profitiert von Halbleiter-Kursgewinnen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler.
Investoren setzten im Dow auch auf solche Aktien, die zuletzt eher hinterhergehinkt waren. Dazu zählten die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth , des Farben- und Lackherstellers Sherwin Williams , des Software-Entwicklers Salesforce und der Baumarktkette Home Depot . Nicht selten wechseln Anleger im neuen Börsenjahr die Favoriten.
Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.
Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem höheren Umsatzziel für das dritte Geschäftsquartal für eine positive Überraschung. Die Aktien des Halbleiterherstellers zogen um fast 12 Prozent an. Experte Mark Lipacis vom Investmenthaus Evercore ISI wies darauf hin, dass Microchip erst vor vier Wochen die Ziele schon einmal erhöht hat.
Im Fahrwasser von Microchip gewannen auch Micron Technology, NXP Semiconductor , Texas Instruments und Analog Devices zwischen 5,6 und 10 Prozent.
Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des Nvidia -Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser gab den Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekannt und sprach von einer großen Nachfrage. Die Nvidia-Aktien stiegen zunächst um gut 2 Prozent, drehte dann aber leicht ins Minus.
Anteilsscheine des Augenheilspezialisten Staar Surgical litten stark unter einer geplatzten Übernahme. Die schweizerische Alcon will Staar Surgical nun doch nicht übernehmen, weil die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar letztendlich zu groß war. Staar Surgical sackten um fast 7 Prozent ab.
Nach Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Papiere des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea stiegen um 5,5 Prozent nach einer Empfehlung von Evercore ISI. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil die Bank JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick , dessen Papiere um 10,6 Prozent zulegten./bek/nas
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 249,7 auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,85 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,31 %/+71,21 % bedeutet.
Ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit und Erfolg wünsche ich hier schon mal allen, die nicht so viel lesen wollen
Käufe:
Sixt. VZ leicht aufgestockt und verbilligt (erwarte eine höhere Dividende, da die E- Auto Abschreibung einmalig war)
Equinor ( Höhere Dividende ggÜ. VW ; das Russlandgas wird wohl nicht mehr in die EU kommen. seit Monaten kaufen die Franzosen neue Erschließungen auf; Equinor legt die neuen Energien nicht still und wird dort dann wohl auch keinen weiteren (USA) abschreibe bedarf haben; die Gasspeicher sind nicht voll; Deutschland will nun Gaskraftwerke bauen und Österreich hatte bisher 80 % Russengas und braucht Ersatz; daher glaube ich an steigende Gaspreise und höheres Volumen. )
BELLEVUE GOLD LTD (Ein heißes Eisen ins Depot gelegt; Erichsens Spekulation auf Übernahme bei Risiko der weiteren Verwässerung und Probleme beim Start mit großem Hedge in Australien)
Redeia (Kauf zu Handelszwecken vom Viatrisverkauf; im unteren Bereich mit Teildividende im Januar)
Opera (als ADR) gekauft; bei rund 5,3 % Dividende ist das Ziel erst einmal 15 € ; danach evtl. 20 €
Abgespalten:
Magnum Ice creame
Verkäufe:
VW ( VZ) (verkauf des 2. Handels mit 14 % Gewinn; Gewinn in Aktien gehalten; Geld für Equinorkauf verwendet)
Viatris (Teilverkauf zur Gewinnmitnahme ; Verkauf nach Dividendenex; Gewinn des 3. Handels in Aktien belassen)
KAP (manchmal fragt man sich selbst, was einen geritten hat, so einen Scheiß zu kaufen, Verlustmitnahme)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Nippon Sanso, Pfizer (2 Depots), Enbridge (2 Depots), Terumo, CAPITAL STHWEST CORP, Diageo, AGNC Investment, Pan American Silver, Paypal, Avista, APPLE HOSPITALITY REIT, Coca Cola, Amcor PLC, MPC Container Ships, BP Plc, REALTY INC. CORP, Agnico Eagl, Newmont Corporation, Enagas, Midcap Financial Investment, FS KKR Capital, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Kraft Heinz, Imperial Brands
Sowie die Reste von
Aflac, Unilever, Wheaton Precisios Metals, 3M, Avista, Viatris, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining, Stanley Black& Decker, Shell, Newmont Corporation, Public Storeage, T ROWE PRICE GROUP,
Was noch geschah:
Fresnillo - meine Reste sind nun ausgebrochen. Eingekauft zu unter 8 bis 5,xx und in reichlicher Menge habe ich den Zwischenanstieg zur vollen Gewinnmitnahme vor Jahren auf 15 € leider verpasst und schaute mir mit einem Teil die 6,xx € noch einmal an. daher war ich beim derzeitigen Anstieg vorsichtiger. Da die Firma auf den Junior überging lagen leider einige Jahre dazwischen, in denen Mexico sich verschlechterte. Der Stream wurde nicht weiterverfolgt, die neue Mine verzögert in Betrieb genommen , eigene Projekt nicht zugleich verfolgt. Da die Effizienz der Firma sich nicht verbesserte, beschloss ich den fraktionierten Ausstieg der dann ab 12 € begann. Nach dem derzeitigen Ausbruch liegt nun ein mentaler Stopp Loss um die 24 €, den es auch reißen kann, da die Vola recht groß ist. Erhöhe den Stopp Loss auf 30 €
Was mich zum Ausstieg verleitet, ist halt die geringe Dividende und die die Vola des Silbers.
Sixt. VZ; ob nun Sixt VZ der richtige Kandidat für meine Idee ist (on top), weiß ich nicht. Meine Idee: In Griechenland zur Krise fielen alle Aktien, darunter auch ein Coca Cola Abfüller, der nur in Athen gelistet war, (derzeit Schweiz) sein Umsätze jedoch meist außerhalb von Griechenland machte. Genau so etwas suche ich für ehemalig Deutsche Aktien ; Sixt hat einen großen Europaanteil und einen wachsenden US Markt, Schaeffler hat mehr als 50 % in Indien (Tochter), dazu USA und Ungarn. Ich bin wie @codiman der Meinung, dass Deutschland in eine starke Krise kommt. Die zu hohen Energiepreise sind nicht nur einmalig weltweit, sondern auch gewollt. Die einen wollen Deutschland verarmen, um andere reicher zu machen (Karl Marx) , Frankreich sieht in einem schwachen Deutschland einen Wettbewerbsvorteil für Frankreich (Industrieministerin), die "Umweltschützer" wollen uns für einen bessere Umwelt deindustrialisieren, andere für denBeweis, dass Kapitalismus nicht funktioniert, und die Antideutschen hassen uns einfach. Merz biedert sich an und versucht nur mit einem guten Eindruck durchzukommen und Kanzler zu bleiben. Bernecker und andere glauben auch, dass das nicht klappt. Gerade erst kam der Chef vom Wirtschaftsverband dazu. Somit bleibt die Frage, ob die Börse hier nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Dort soll mein Gewinnextra liegen.
Kennt Ihr mehr Firmen, die in Frage kommen?
ETF - USD Emerging Markets Government Bond UCITS
WKN A143JQ bzw. ISIN IE00BZ163L38 ) kam ins gemeinsame Depot- Danke
Diageo überraschte mich positiv mit der Dividende, da ich nach dem Ex Tag verkaufte.
Dividendenerhöhung:
Pan American Silver erneut erhöht von 0,17 auf 0,2 CAD
Altria von 1,02 (4)$auf 1,06 (4) $
Snam erhöht den Januar Abschlag leicht
Abbott Laboratories von 0,58 (4) auf 0,63 (4) $
Dividendenausfall: Bei Nokian Renkaat entfällt wohl die 2. Dividende
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 7,6 %
Die Bargeld Quote bei fast 0
Die Dividende liegt nun diesen Monat höher als VJ ; das Gesammtjahr ist 100 € drüber.
Das Jahr 2025
Ich habe stark in $ Papiere investiert, da alle anderen Einkommen auf € laufen.
Somit hat die $ Stärke mich in € stark getroffen.
Weiter kam eine 75 % Dividenden Kürzung von Fortitude Gold hinzu, welche ich stark übergewichtet habe.
Auch BIRCHCLIFF ENERGY (ehemals 9,8%) kürzte zum 2. mal die Dividende und wurde kostenpflichtig entsorgt. Birchcliff war auch übergewichtet.
MPC Container Ships hat die Dividende rund halbiert ( ist auch übergewichtet)
Die bis Oktober hinzugefügten Japaner sind im geringen Dividendenbereich angesiedelt, bei geringem Verschuldungsgrad und guter P/O jedoch mit Potenzial.
Ab Oktober habe ich verstärkt auf Dividende gesetzt und begann die Aufholjagt.
Neben den Glück bei der Spectris Übername lief die Aktienleihe ordentlich.
CCP hat letztes Jahr die Liquidation beschlossen und ordentlich ausgeschüttet. Wenn ich das berücksichtige, habe ich das VJ Dividenden Niveau stark übertroffen. Sonst gerade mal so erreicht.
Von 2020 bis 2025 habe ich nun als kumulative Ertrag im Hauptdepot 52,87 %
Somit habe ich dieses Jahr zum Markt und zu meinem Durchschnitt unter per formt.
Das werde ich verbessern! Helfen wird dabei, dass ich schon Aktien gekauft habe, die jedoch erst in 2026 Dividende zahlen.
Im ersten Nebendepot lagen überwiegend Silber und Goldminen, sowie Edelmetall-Streamer.
Einen Teil habe ich dieses Jahr auf Avista, Stroeer, APPLE HOSPITALITY und FDJ UNITED umgeschichtet. Der Ausstieg war am Teilhöhepunkt und der Einstieg Mist.
Das Depot läuft im Silber und Goldbereich zufriedenstellend.
Mein 2. Nebendepot hat den Schaden von den Russen 2020 und Fonterelli (übergewichtet) fast aufgeholt.
Alles in allem: Unter 7% ist Verlust.
Jahresabschluss 12/2025
Nach meinem Wutausbruch (mir selbst gegenüber - ich bin der Meinung, dass man als "normaler" Anleger auch immer sich selbst kritisch hinterfragen muss)
im Oktober hat mein Kerndepot einen doch noch fulminanten Schlussspurt - mit + 11,6 % - hingelegt.
Dennoch bin ich nicht ganz zufrieden, aber das hat andere Gründe. Die Gewinnabsicherung lässt bei mir - nach wie vor - zu wünschen übrig, aber da hatten unter anderem @Thetoto und @Clea (vielen Dank nochmal) hilfreiche Hinweise gegeben, die ich in 2026 voll anwenden werde.
Und es gilt der alte Spruch von @1erhard : "Gestaffelt rein, gestaffelt raus"
Ich finde dass die letzten Jahre an der Börse anspruchsvoller geworden sind. Dazu s.u. die Ausführungen @1435905: Ich kann dich da verstehen, zusätzlich -> VanEck Dividend Leaders UCITS ETF - EUR DIS/etc. beimischen.
Das wird zwar nicht immer so bleiben, aber eventuell als zusätzlichen Sicherheitsanker. Rücksetzer kaufen:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251231164321-dff14822986031044cba700fee6dfc4410e9bd4ebc4d7fa5a.png
Auch glaube ich, wenn man nicht eine begnadete gute Hand hat (wie ca. 0,3 % der Anleger), sollte man von statisch Buy & Hold abstand nehmen
und doch zu einem flexibleren Management übergehen und eben die Regeln anwenden :
Trendfilter
Momentum
Trendstärk
200er Linie
und "Gestaffelt rein, gestaffelt raus"
Traurig, dass ich wie viele (?) Jahre gebraucht habe um das zu verstehen ...?
In 2026 wird alles besser ! (...aber der Markt wird schwieriger)
Gut gelaufen: ABM (+100%) Deutsche Bank (+90%) ING (+60 %) (bei allen Werten sind Teilverkäufer erfolgt) PWZ, Deutsche Post, ASML, Allianz , SSE, Roche, Johnson & Johnson (!!!), und Teva (trotz Teilverkäufe nun 5 stellig im Plus über 100%)
Schlecht gelaufen: Novo, General Mills, Kraft Heinz, Salesforce, BMS, Pfizer, Siemes health (Enttäuschung, weiterhin schwach, leblos ..) nicht alle Wert hatte ich das ganze Jahr, einige im/am Tief gekauft: UPS, AMCOR, Mondelz , Conduit
Teure Flops die gehen mussten : ESTEE LAUDER COS A DL-,01
AXCELIS TECHS DL-,001, Flower Food, Baidu Inc. Registered Shares, SentinelOne Inc. Reg.Shares, FS KKR CAP CORP. DL -,001
Kenvue INC
Gewinne die Teilweise gehen mussten: INTESA SANPAOLO, KAZATOMPROM GDR REGS 1/1, SHELL PLC EO-07, 3M CO. DL-,01, TEVA PHARMACEUT. SP.ADR, PEGASYSTEMS DL-,01, Deutsche Bank AG
Nicht alle Verkäufe waren richtig.
Beispiel Axcelis: Kauf bei 55, Verkauf bei 43, und das nicht wenige ...
Depotübersicht Kerndepot:
ETFs jetzt bei 10 %.
Es hat diese Woche noch ein paar Veränderungen gegeben um die Grundlage für ein erfolgreiches Dividendenjahr 2026 zu schaffen.
Nicht alles hat es ins Kerndepot geschafft, einiges ist auch "Venture Depot" unter strengerer Beobachtung, wo auch meine Top Turnaround Spekulation
Paypal liegt. Verhältnis Kerndepot zu Venturedepot : 83% zu 17%
|Depotanteil
|Bezeichnung
|6,91
|Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
|4,24
|Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
|3,76
|BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
|5,27
|Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
|4,55
|Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
|3,22
|Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
|2,23
|Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
|2,28
|Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.
|1,99
|Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01
|7,34
|Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
|4,01
|Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
|3,35
|Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
|37,37
|PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
|5,71
|Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
|3,00
|TORM PLC Registered Shares A DL -,01
|2,49
|Victrex PLC Registered Shares LS -,01
|2,28
|Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
^ Dividende:
|JAN
|235
|FEB
|563
|MRZ
|348
|APR
|841
|MAI
|1.765
|JUN
|1.053
|JUL
|562
|AUG
|401
|SEP
|713
|OKT
|749
|NOV
|225
|DEZ
|504
Dieses Jahr das interne Ziel von ~ 8.000 EUR mit: 7.960 EUR um 40 EUR verpasst, eigentlich doch nicht, aber SSE Dividende die noch fehlt
wird erst in 2026 gebucht. Seis drum, trotzdem sehr erfolgreich.
Mit Amcor, Victrec, Eleving Group (zweimal Danke an @Timburg) und Aufstockung von VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF (zahlt auch ~ 6% Dividende),
Grundlage für ein erfolgreiches Dividenden Jahr 2026 gelegt. Ziel: 8.500 EUR.
Dividenden Jahresstatistik:
|Dividende 2016
|1.555,00 €
|Dividende 2017
|3.653,28 €
|Dividende 2018
|4.504,03 €
|Dividende 2019
|6.364,19 €
|Dividende 2020
|4.825,80 €
|Dividende 2021
|5.031,88 €
|Dividende 2022
|6.040,23 €
|Dividende 2023
|6.138,18 €
|Dividende 2024
|7.596,43 €
|Dividende 2025
|7.959,73 €
Ich bin gespannt wie dann die Situation ist und ob der Staat einen Zusatz Anteil haben möchte ...
Allen weiterhin viel Erfolg, ein glückliches Händchen, tolle Ideen, ein gutes fine tunig und ein schönes Jahr 2026:
Viele Grüße codiman
Hallo