BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens zählten Siemens Energy, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 249,2EUR auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
