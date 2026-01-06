BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens Energy sprächen ein länger dauernder Aufwärtszyklus und der Aufbau strategischer Energieversorgung von Kunden, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens Energy zählten Siemens, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 128,7EUR auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



