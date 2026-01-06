BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Franken angehoben. Beim schweizerischen Industriekonzern hellten sich die Perspektiven mit Blick auf die Ergebnisse auf, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ABB spreche die Stärke des Unternehmens im Segment Elektrifizierung./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 65,62EUR auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.



