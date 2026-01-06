Southern Silver durchteuft 10,4 Meter mit durchschnittlich 743 g/t AgÄq auf dem Projekt Cerro Las Minitas in Durango, Méxiko

6. Januar 2026 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSX.V: SSV) (das „Unternehmen“ oder „Southern Silver“) gibt die Analyseergebnisse von vier Bohrungen bekannt, mit denen der kürzlich erworbene Claim Puro Corazon, einschließlich weiterer oberflächennaher hochgradiger Silbermineralisierungen in einer Verdrängungszone außerhalb der Hauptskarnzone und der historischen Abbaustätten Puro Corazon, überprüft wurde.

Zu den wichtigsten Analyseergebnissen zählen:

- ein 10,4 Meter mächtiger Abschnitt mit durchschnittlich 365 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 0,1 % Cu, 7,8 % Pb und 8,2 % Zn (743 g/t AgÄq), einschließlich eines 3,9 Meter mächtigen Abschnitts mit durchschnittlich 688 g/t Ag, 0,2 g/t Au, 0,1 % Cu, 17,1 % Pb und 17,1 % Zn (1.490 g/t AgÄq)(1) aus Bohrung 25CLM-205

(1) Siehe Berechnungsgrundlagen für AgÄq in den Anmerkungen zu Tabelle 1. Die Abschnitte sind, sofern nicht anders angegeben, als geschätzte wahre Mächtigkeiten ausgewiesen.

Der hervorgehobene Abschnitt befindet sich 65 Meter entfernt von der zuvor gemeldeten Bonanza-Silbermineralisierung in der Bohrung 25CLM-203, die 10,5 Meter mit durchschnittlich 1.115 g/t AgÄq durchteufte (siehe PM-16-26; 1. Dezember 2025). Beide mineralisierten Abschnitte weisen eine ähnliche Verdrängungsmineralisierung auf, befinden sich am äußeren Rand der Hauptskarnzone und könnten Teil einer hochgradigen Karbonat-Verdrängungszone (CRD) im Hangenden außerhalb der historischen Abbaustätten Puro Corazon sein.

Die Bohrungen durchteuften auch mehrere zusätzliche mineralisierte Zonen, darunter weitere oberflächennahe Mineralisierungen in den Bohrungen 25CLM-202 und 25CLM-204, die mit der zuvor modellierten und strukturell kontrollierten Mineralisierung in der Lagerstätte El Sol korrelieren, sowie tiefere Abschnitte, die mit der Hauptlagerstätte in der Skarnfront korrelieren.

Weitere wichtige Analyseergebnisse aus den ersten vier Bohrungen identifizierten oberflächennahe Mineralisierungen (innerhalb von 100 Metern unter der Oberfläche), die den Erzgängen El Sol zugeordnet werden können, darunter:

- ein 5,3 Meter mächtiger Abschnitt mit durchschnittlich 73 g/t Ag, 2,8 % Pb und 3,4 % Zn (221 g/t AgÄq), einschließlich eines 1,2 Meter mächtigen Abschnitts mit durchschnittlich 170 g/t Ag, 0,1 % Cu, 8,9 % Pb und 3,7 % Zn (449 g/t AgÄq)(1) aus der Bohrung 25CLM-202; und

- ein 7,3 Meter mächtiger Abschnitt mit durchschnittlich 102 g/t Ag, 0,5 % Cu, 3,6 % Pb und 3,7 % Zn (305 g/t AgÄq), einschließlich eines 4,0 Meter mächtigen Abschnitts mit durchschnittlich 131 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 6,4 % Pb und 5,4 % Zn (456 g/t AgÄq)(1) aus der Bohrung 25CLM-204.

(1) Siehe Berechnungsgrundlagen für AgÄq in den Anmerkungen zu Tabelle 1. Die Abschnitte sind, sofern nicht anders angegeben, als geschätzte wahre Mächtigkeiten ausgewiesen.

Mehrere tiefere Abschnitte korrelieren mit der Hauptlagerstätte Skarn Front. Dabei handelt es sich in der Regel um breitere Mineralisierungszonen, die mit erhöhten Kupfergehalten in Verbindung gebracht werden können, darunter:

- ein 11,8 Meter mächtiger Abschnitt mit durchschnittlich 119 g/t Ag, 0,2 % Cu, 1,7 % Pb und 1,0 % Zn (194 g/t AgÄq), einschließlich eines 1,0 Meter mächtigen Abschnitts mit durchschnittlich 483 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 0,2 % Cu, 3,2 % Pb und 0,5 % Zn (572 g/t AgÄq)(1) aus 25CLM-205 und

- ein 17,9 Meter mächtiger Abschnitt mit durchschnittlich 63 g/t Ag, 0,1 % Cu, 1,6 % Pb und 1,4 % Zn (136 g/t AgÄq).

(1) Siehe Berechnungsgrundlagen für AgÄq in den Anmerkungen zu Tabelle 1. Die Abschnitte sind, sofern nicht anders angegeben, als geschätzte wahre Mächtigkeiten ausgewiesen.

Rob Macdonald, Vice President of Exploration, erklärte: „Diese neuesten Bohrergebnisse haben erfolgreich eine bedeutende Erweiterung der zuvor gemeldeten, oberflächennahen sehr hochgradigen (Bonanza-Grade) Silbermineralisierung sowie die Kontinuität mit der zuvor modellierten Mineralisierung in der Lagerstätte El Sol gezeigt und tiefere Abschnitte bestätigt, die mit dem Hauptskarnziel korrelieren und die Mineralisierung in ein zuvor nicht überprüftes Gebiet ausdehnen. Da erst die ersten vier Bohrungen des aktuellen Bohrprogramms abgeschlossen sind, erwarte ich weitere positive Explorationsergebnisse im Laufe des ersten Quartals 2026.“

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung sind sechszehn der geplanten einundzwanzig Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.820 Metern fertiggestellt, drei Bohrungen befinden sich derzeit in Arbeit. Es sind Bohrungen über eine Länge von bis zu 12.000 Metern geplant, um den Claim Puro Corazon sowohl seitlich als auch in Tiefen von bis zu 450 Metern unter der Oberfläche zu überprüfen. Nach einer kurzen Weihnachtspause wurden die Bohrungen im Rahmen des Projekts nun wieder aufgenommen. Das Unternehmen erwartet im ersten Quartal 2026 bedeutende Neuigkeiten aus dem aktuellen Bohrprogramm.

Abbildung 1: Draufsicht auf den kürzlich erworbenen Claim Puro Corazon mit Bohrungen.

Abbildung 2: Längsschnitt des Zielgebiets Puro Corazon. Hinweis: Durchstoßpunkte spiegeln die Abschnitte in der Hauptskarnzone wider.

Nächste Schritte

Das Unternehmen plant, die Ergebnisse des Bohrprogramms Puro Corazon in das viel größere Projekt Cerro Las Minitas einzubeziehen, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts deutlich verbessern soll. Die endgültigen Analyseergebnisse werden voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2026 vorliegen. Danach beabsichtigt das Unternehmen:

- die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Cerro Las Minitas zu aktualisieren; gefolgt von

- einer Aktualisierung der vorläufigen wirtschaftliche Bewertung („PEA“) des Projekts gemäß den Bestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 und

- die Erhebung von grundlegenden Daten weiter voranzutreiben und die Überprüfung der Genehmigungsbereitschaft fortzusetzen.

Das Unternehmen berichtet, dass die Arbeiten auf dem Projekt Cerro Las Minitas weiterhin zahlreiche Möglichkeiten weiterverfolgen, die nach der im Juli 2024 vorgelegten PEA identifiziert wurden, während gleichzeitig die Risiken des Projekts durch den Beginn der Erfassung von Basisdaten, hydrologischen, geotechnischen und archäologischen Untersuchungen sowie Landvermessungen und Studien reduziert werden und das Projekt vorangetrieben wird.

Nach der aktuellen Modellierung umfasst das Projekt Cerro Las Minitas einen groß angelegten Untertagebau mit soliden wirtschaftlichen Kennzahlen und hohen Bruttoeinnahmen in einer günstig gelegenen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion im Südosten von Durango, Mexiko. Weitere Informationen zu den Details der aktuellen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts Cerro Las Minitas finden Sie in der Pressemitteilung von Southern Silver vom 10. Juni 2024.

Tabelle 1: Ausgewählte Analyseergebnisse aus dem Projekt Cerro Las Minitas.

1) Analysiert durch FA/AA auf Gold und ICP-AES durch ALS Laboratories, North Vancouver, BC. Silber (>100 ppm), Kupfer, Blei und Zink (>1 %) über den Grenzwerten mittels ICP-Verfahrens für Erzgehalte analysiert.

2) Silbergehalte weit über den Grenzwerten (>1.500 g/t Ag) und Goldgehalte über den Grenzwerten (>10 g/t Au) wurden mit FA-Grav erneut analysiert. Hohe Pb- (>20 %) und Zn- (>30 %) Gehalte über den Grenzwerten wurden durch Titration analysiert. AgÄq und ZnÄq wurden unter Verwendung der Preise von 2.800 $/Unze Au, 32 $/Unze Ag, 4,50 $/Pfund Cu, 0,95 $/Pfund Pb und 1,25 $/Pfund Zn berechnet.

3) Bei den AgÄq- und ZnÄq-Berechnungen wurden relative metallurgische Gewinnungsraten von 48,6 % Au, 93 % Ag, 70 % Cu, 87 % Pb und 93 % Zn zugrunde gelegt.

4) Die zusammengestellten Proben wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 80 g/t AgÄq in Sulfid und 0,5 g/t AuÄq in der Oxid-Goldzone berechnet. Die zusammengestellten Proben weisen eine interne Verwässerung von <20 % auf, sofern nicht anders angegeben; anomale Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 10 g/t AgÄq berechnet.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat entweder durch eine direkte Beteiligung oder durch Joint-Venture-Partnerschaften bei Mineralkonzessionsgebieten in bedeutenden Rechtsgebieten konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten - wie z.B. Penasquito, Los Gatos, San Martin, Naica und Pitarrilla - beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration unterstützen, um das Projekt Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb auszubauen. Das neu erworbene Gold-Silber-Konzessionsgebiet Nazas befindet sich in demselben Bundesstaat wie das Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas. Unser Konzessionsportfolio umfasst auch das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Oro und das Gold-Silber-Gang-Projekt Hermanas, für die derzeit Genehmigungsanträge zur Durchführung eines Bohrprogramms gestellt werden. Beide Projekte befinden sich im Süden von New Mexico, USA.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die Erhebung der Daten für das Projekt CLM, über die hierin berichtet wird, direkt überwacht. Er ist für die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors

„Lawrence Page“

Lawrence Page, K.C.

President & Direktor, Southern Silver Exploration Corp.

1100-1199 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 3T5

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Southern Silver unter southernsilverexploration.com oder kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Pläne zur Weiterentwicklung und Erschließung des Konzessionsgebiets CLM, einschließlich der Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung, gefolgt von einer Aktualisierung der PEA. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem zur allgemeinen Wirtschaftslage, zu Zinssätzen, Rohstoffmärkten, behördlichen und staatlichen Genehmigungen für die Projekte des Unternehmens sowie zur Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Erschließungsprojekte des Unternehmens zu angemessenen Konditionen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die eigentlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen der Zeitplan und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen von Regierung und Aufsichtsbehörde, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Southern Silver Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 0,508CAD auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.