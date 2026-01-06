TempraMed erhält ersten kommerziellen Auftrag von israelischem Vertriebshändler und schließt erste Lieferung ab, wodurch der Eintritt in das nationale Apothekennetzwerk ermöglicht wird

Die erste Lieferung an das Lager des Vertriebshändlers unterstützt die Expansion in den B2B-Apothekenvertrieb neben den Direktvertriebsaktivitäten an Verbraucher

Vancouver, BC – 6. Januar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, seinen ersten kommerziellen Auftrag in Israel und die erfolgreiche Auslieferung einer ersten Bestellung an das Lager von Guri A.A.O. („Guri“), einem führenden israelischen Medizinproduktehändler, bekannt zu geben.

Guri gehört zu den fünf größten Vertriebshändlern im israelischen Einzelhandelssektor und blickt auf mehr als 50 Jahre Branchenführerschaft zurück. Das Unternehmen vertreibt exklusiv eine breite Palette international anerkannter Marken – darunter Mundpflegeprodukte von GSK/Haleon sowie die natürlichen Süßstoffe Truvia von Cargill – und unterhält enge, langjährige Beziehungen zu 2.500 der größten Supermärkte, Apothekenketten, Health Maintenance Organizations (HMOs) und unabhängigen Apotheken Israels.

Dieser Meilenstein markiert den Beginn der kommerziellen Aktivitäten von TempraMed im israelischen stationären Apothekeneinzelhandel und stellt eine bedeutende Erweiterung der Go-to-Market-Strategie des Unternehmens dar. Neben den bereits etablierten Direct-to-Consumer-(B2C)-Aktivitäten ergänzt die Zusammenarbeit mit Guri das Geschäftsmodell um eine gezielte Business-to-Business-(B2B)-Ebene und ermöglicht einen breiteren Zugang zu den temperaturgeschützten Lösungen von TempraMed über Apothekennetzwerke in Israel.

Die Zusammenarbeit in Israel baut auf TempraMeds wachsendem Portfolio kommerzieller Partnerschaften in Europa, Asien und anderen internationalen Märkten auf und stärkt die globale Expansionsstrategie des Unternehmens sowie seinen Ansatz eines diversifizierten Vertriebskanals.

Israel stellt einen hochentwickelten Gesundheitsmarkt mit einer starken Verbreitung injizierbarer Therapien dar, darunter Insulin, GLP-1-Rezeptoragonisten, Biologika und Notfallmedikamente. Da der Einsatz temperaturempfindlicher Medikamente weiter zunimmt, wird der Schutz vor Hitze- und Kälteeinwirkung im Alltag zunehmend entscheidend für die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit von Medikamenten sowie für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten.