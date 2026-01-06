    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReddit (A) AktievorwärtsNachrichten zu Reddit (A)
    Bybits Ausblick für Kryptowährungen für 2026 stellt den vierjährigen Kryptozyklus in Frage

    Foto: adobe.stock.com

    DUBAI, VAE, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat ihren „2026 Crypto Outlook" veröffentlicht, einen Forschungsbericht, der die Kräfte analysiert, die voraussichtlich die Märkte für digitale Vermögenswerte im Jahr 2026 prägen werden.

    Der Jahresbericht konzentriert sich in erster Linie auf Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt und untersucht wichtige makroökonomische Treiber und Risiken. Er stützt sich außerdem auf Daten aus dem Derivatemarkt, durch Optionen implizierte Wahrscheinlichkeiten, Volatilitätsdynamiken, assetübergreifende Korrelationen und globale makroökonomische Bedingungen. Außerdem werden regulatorische und strukturelle Entwicklungen, einschließlich institutioneller Akzeptanztrends und neuer technologischer Überlegungen, bewertet, um einzuschätzen, wie sich die Kryptomärkte im kommenden Jahr verhalten könnten.

    Bybit Logo

    Eine zentrale Frage, die in dem Bericht untersucht wird, ist, ob der vierjährige Krypto-Marktzyklus, der historisch mit Bitcoin-Halving-Ereignissen und Rückgängen nach dem Zyklus verbunden ist, auch 2026 noch das vorherrschende Rahmenwerk für das Verständnis des Preisverhaltens bleibt. Die Analyse legt nahe, dass historische Zyklen zwar weiterhin relevant sind, ihr Einfluss jedoch möglicherweise abnimmt, da die makroökonomische Politik, die Beteiligung institutioneller Anleger und die Marktstruktur eine immer größere Rolle bei der Preisbildung spielen.

    Wichtigste Ergebnisse:

    Makroökonomisches Umfeld und Dynamik zwischen verschiedenen Anlageklassen.
    Der Ausblick stellt fest, dass die Märkte eine weitere geldpolitische Lockerung durch die US-Notenbank einpreisen, was ein Umfeld schaffen könnte, das Risikoanlagen insgesamt stützen würde. Bitcoin blieb zuletzt hinter US-Aktien zurück, und der Bericht hebt das Potenzial für eine erneute positive Korrelation zwischen Bitcoin und den wichtigsten Aktienindizes hervor, sollten die makroökonomischen Bedingungen weiterhin akkommodierend bleiben.

    Signale des Derivatemarktes.
     Basierend auf den im Bericht analysierten Optionsmarktdaten besteht derzeit eine implizite Wahrscheinlichkeit von 10,3 %, dass Bitcoin bis Ende 2026 bei 150.000 US-Dollar gehandelt wird. Der Bericht betont, dass diese Zahl eher die Marktpreise als eine Prognose widerspiegelt, und deutet darauf hin, dass die aktuellen Optionsmärkte im Vergleich zum allgemeinen makroökonomischen und regulatorischen Umfeld konservativ positioniert sein könnten.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
