Nordex-Aktie nicht zu bremsen! Hensoldt verkaufen? Gold-Perle Kobo Resources mit Übernahmefantasie!
Die Aktie von Nordex ist auch in 2026 nicht zu bremsen. In den wenigen Handelstagen ging es bereits wieder um fast 10 % nach oben. Anleger reagieren mit Käufen auf das starke Jahresendgeschäft des Windkraftanlagenbauers. Analysten haben gerade noch …
Foto: esg-aktien.de
Die Aktie von Nordex ist auch in 2026 nicht zu bremsen. In den wenigen Handelstagen ging es bereits wieder um fast 10 % nach oben. Anleger reagieren mit Käufen auf das starke Jahresendgeschäft des Windkraftanlagenbauers. Analysten haben gerade noch rechtzeitig das Kursziel erhöht. Bei Hensoldt sind sie allerdings weniger optimistisch und raten zum Verkauf. Der jüngste Kursanstieg ließe sich fundamental nicht begründen. Zudem warnen sie vor zunehmendem Wettbewerbsdruck. Den Verkaufsdruck hat der Goldpreis schnell wieder abgeschüttelt und marschiert wieder in Richtung 4.500 USD. Davon sollte auch Gold-Explorer Kobo Resources profitieren. Der CEO hat sich im jüngsten Interview optimistisch gezeigt und bringt Übernahmefantasie ins Spiel. Aktie jetzt also kaufen?
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte