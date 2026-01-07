+23 % Kursplus in wenigen Tagen! DroneShield, BioNTech, WashTec Aktie!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWashTec Akt AktievorwärtsNachrichten zu WashTec Akt
    Über 23 % hat die Aktie von DroneShield in den ersten Handelstagen des Jahres bereits zulegen können. Rückenwind erhält der Spezialist für Drohnenabwehr durch zwei Aufträge kurz vor dem Jahreswechsel. Geht es jetzt in Richtung des Allzeithochs? …

    Über 23 % hat die Aktie von DroneShield in den ersten Handelstagen des Jahres bereits zulegen können. Rückenwind erhält der Spezialist für Drohnenabwehr durch zwei Aufträge kurz vor dem Jahreswechsel. Geht es jetzt in Richtung des Allzeithochs? Stark entwickelt sich auch die Aktie von WashTec. Während deutsche Aktien insgesamt schwächeln, steht das WashTec-Wertpapier so hoch seit Langem nicht mehr. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial. Bei BioNTech stehen in 2026 wichtige Studiendaten an. Doch zuvor wird die Übernahme von CureVac abgeschlossen. Damit endet eine Börsenstory, die nur kurz für Euphorie sorgte.

    Verfasst von ESG Aktien
