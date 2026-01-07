    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland, Frankreich und Polen beraten über Ukraine-Hilfe

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen der Außenminister in Paris zur Ukrainehilfe
    • Diskussion über Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine
    • Stärkung der EU-Indien-Beziehungen im indopazifischen Raum
    Deutschland, Frankreich und Polen beraten über Ukraine-Hilfe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) trifft sich an diesem Mittwoch (16.00 Uhr) in Paris mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski. Beim Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks soll es vor allem um die Unterstützung der Europäer für die von Russland angegriffene Ukraine gehen, teilte das Pariser Außenministerium mit. Am Dienstag hatten die westlichen Unterstützer der Ukraine in Paris beraten, wie ein möglicher Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine abgesichert werden kann.

    Später sollte zu dem Treffen in der französischen Hauptstadt auch Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hinzukommen. Dies soll den Stärkungen der Beziehungen zwischen der EU und Indien dienen. Außerdem sollen die Herausforderungen im indopazifischen Raum thematisiert werden, hieß es in Paris. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden./evs/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschland, Frankreich und Polen beraten über Ukraine-Hilfe Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) trifft sich an diesem Mittwoch (16.00 Uhr) in Paris mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski. Beim Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks soll es vor allem um …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     