    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steigende Arbeitslosigkeit zum Jahresende erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsmarkt-Statistik für Dezember wird vorgestellt.
    • Anstieg der Arbeitslosenzahl zum Jahresende erwartet.
    • Konjunktur schwach, keine klare Tendenz für 2024.
    Steigende Arbeitslosigkeit zum Jahresende erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarkt-Statistik für Dezember vor. Fachleute erwarten, dass die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresende angestiegen ist.

    Diese Entwicklung ist für Dezember üblich, da viele Unternehmen vor dem Jahreswechsel keine neuen Beschäftigten einstellen. Zudem gibt es in der kalten Jahreszeit weniger Jobs draußen - etwa im Bausektor oder der Landwirtschaft.

    Die Aussichten: eher mau

    Die schwache Konjunktur hat den Arbeitsmarkt in Deutschland zurzeit fest im Griff. Im November hatte die Herbstbelebung die Zahl der Arbeitslosen zwar sinken lassen, aber deutlich schwächer als in früheren Jahren. 2,885 Millionen Menschen waren in dem Monat ohne Job und damit 111.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent.

    Für die nächsten Monate ist laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) keine klare Tendenz zu erkennen. Dessen Arbeitsmarktbarometer gab im Dezember leicht nach, lag aber mit 100,1 Punkten weiterhin im positiven Bereich. "Keine Schrumpfung, aber für Wachstum reicht es auch in 2026 vorerst nicht", sagte IAB-Experte Enzo Weber. Für den Frühindikator werden monatlich alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die folgenden drei Monate befragt./igl/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Steigende Arbeitslosigkeit zum Jahresende erwartet Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarkt-Statistik für Dezember vor. Fachleute erwarten, dass die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresende angestiegen ist. Diese Entwicklung ist für Dezember üblich, da …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     