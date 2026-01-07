LVMH – 160 Prozent mit diesem Schein

Luxus setzt Akzente – und unser Trade hat sie genutzt: Mit dem Call-Optionsschein MK55BK auf LVMH haben wir 160 % Gewinn realisiert. Ausschlaggebend war ein stimmiges Gesamtbild: starke Signale aus dem Beauty-Einzelhandel rund um Sephora, eine spürbar freundlichere Nachfrage in Asien und stabile Impulse in den Kernmärkten. Diese Mischung sorgte für Rückenwind bei Europas größter Luxusgruppe – genau das Umfeld, in dem ein sauber gewählter Hebel sein Potenzial entfaltet.

Wir sind den Weg konsequent gegangen: Nachrichtenfluss eng verfolgen, Tonlage des Managements und Marktindikatoren zusammenbringen, klare Marken für Einstieg und Begleitung setzen. Beim MK55BK bedeutete das, die Verbesserung im Umfeld nicht nur zu kommentieren, sondern gezielt zu spielen – bis die Kursdynamik die Story bestätigte und wir den Gewinn geordnet vereinnahmten.

