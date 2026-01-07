    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    LVMH – 160 Prozent mit diesem Schein

    Luxus setzt Akzente – und unser Trade hat sie genutzt: Mit dem Call-Optionsschein MK55BK auf LVMH haben wir 160 % Gewinn realisiert. Ausschlaggebend war ein stimmiges Gesamtbild: starke Signale aus dem Beauty-Einzelhandel rund um Sephora, eine spürbar freundlichere Nachfrage in Asien und stabile Impulse in den Kernmärkten. Diese Mischung sorgte für Rückenwind bei Europas größter Luxusgruppe – genau das Umfeld, in dem ein sauber gewählter Hebel sein Potenzial entfaltet.

    Wir sind den Weg konsequent gegangen: Nachrichtenfluss eng verfolgen, Tonlage des Managements und Marktindikatoren zusammenbringen, klare Marken für Einstieg und Begleitung setzen. Beim MK55BK bedeutete das, die Verbesserung im Umfeld nicht nur zu kommentieren, sondern gezielt zu spielen – bis die Kursdynamik die Story bestätigte und wir den Gewinn geordnet vereinnahmten.

    Wenn Sie solche Gelegenheiten regelmäßig nutzen möchten, passt INVESTING: Ihr täglicher Begleiter für den langfristigen Vermögensaufbau – mehrere Updates von morgens bis abends mit Anlageideen, kompakter Einordnung und konkreter Umsetzung. Dazu Videonewsletter, exklusives Research zu Sentiment und Markttechnik sowie fünf dauerhaft geführte Musterdepots – vom defensiven „Vermögensaufbau“ (Ziel: 10 % p. a.) bis zum Markenwert-Portfolio. Alle Schritte kommen per E-Mail mit WKN, Stückzahl und Volumen, vieles lässt sich auch abends umsetzen. Hinter dem Dienst steht ein Team mit über 150 Jahren Börsenerfahrung und kurzer, persönlicher Betreuung.

     




    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
