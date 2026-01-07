    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 7. Januar 2026

    Termine am 7. Januar 2026
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 7. Januar 2026
    • Grenke Neugeschäft 2025 um 07:00 Uhr in Deutschland
    • Wichtige Konjunkturdaten aus DE, FRA, USA um 08:00 Uhr
    • Consumer Electronics Show in Las Vegas bis 9.1.2026
    TAGESVORSCHAU - Termine am 7. Januar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25
    09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
    09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
    16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
    16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
    16:00 USA: Jolts, offene Stellen
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026

    16:00 FRA: Treffen der Außenminister des Weimarer Dreiecks ++17.30 Statements

    EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister mit der EU-Kommission

    USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
