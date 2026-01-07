    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Sieben Tage Staatstrauer in Venezuela für Opfer des US-Angriffs

    • Staatstrauer in Venezuela nach US-Angriff angeordnet.
    • 24 venezolanische Soldaten bei Militärschlag getötet.
    • Kuba meldet 32 gefallene Sicherheitskräfte in Venezuela.
    Sieben Tage Staatstrauer in Venezuela für Opfer des US-Angriffs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CARACAS (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf Caracas zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro hat die neue Regierung des südamerikanischen Landes eine einwöchige Staatstrauer für die Opfer der Attacke angeordnet. "Ich habe beschlossen, zu Ehren und zum Gedenken an die jungen Frauen und Männer, die ihr Leben für die Verteidigung Venezuelas geopfert haben, sieben Tage der Staatstrauer anzuordnen", sagte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez im staatlichen Fernsehen.

    Bei dem US-Militärschlag in der Nacht auf Samstag wurden mindestens 24 venezolanische Soldaten getötet. "In Gedenken: 24 Sterne wurden von der feigen Hand des Imperiums aus unserem bolivarischen Firmament gerissen", hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Streitkräfte. Dazu wurden Fotos der getöteten Männer und Frauen veröffentlicht. In Gedenken an den südamerikanischen Freiheitskämpfer Simón Bolívar bezeichnet sich das venezolanische Militär selbst als Bolivarische Armee.

    Zuvor hatte die Regierung in Havanna bereits mitgeteilt, dass bei der Kommandoaktion des US-Militärs 32 kubanische Sicherheitskräfte getötet wurden. Soldaten und Geheimdienstagenten aus dem verbündeten Kuba sind nach Einschätzung von Experten seit Jahren in Venezuela im Einsatz. Sie waren als Leibwächter für die Sicherheit Maduros verantwortlich oder sorgten in den Reihen der Streitkräfte für Disziplin./dde/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

