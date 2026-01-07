DRK-Präsident beklagt fehlende Investitionen in Bevölkerungsschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hermann Gröhe, hat angesichts des Stromausfalls in Berlin fehlende Investitionen des Bundes in den Bevölkerungsschutz beklagt. Deutschlandweit würden mindestens zehn Mobile Betreuungsmodule gebraucht, mit denen in länger andauernden Krisensituationen jeweils 5.000 Menschen versorgt werden könnten, sagte Gröhe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Ausfinanziert seien jedoch nur anderthalb, im aktuellen Bundeshaushalt seien keine Finanzmittel für weitere Module eingestellt. "Es wird in diesen Tagen deutlich, wie wichtig Ausweichmöglichkeiten und eine ausreichende Bevorratung an Materialien zur Bewältigung solcher Lagen sind", betonte der frühere CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister.