Deutschland erreicht Klimaziel 2025

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat sein Klimaziel nach einer aktuellen Studie im vergangenen Jahr eingehalten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Denkfabrik Agora Energiewende, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Allerdings ist der Ausstoß an Treibhausgasen weniger stark gesunken als 2024.

Damit seien die Klimaziele für das Jahr 2030 in Gefahr, warnt Agora Energiewende. Bis dahin soll der Ausstoß an klimaschädlichen Gasen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Um dieses Ziel einzuhalten, müssten ab diesem Jahr im Durchschnitt 36 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, viermal so viel wie im vergangenen Jahr, rechnet die Denkfabrik vor./hrz/DP/zb



