    Studie

    Deutschland erreicht Klimaziel 2025

    • Deutschland hat 2022 Klimaziel erreicht, Studie zeigt.
    • Treibhausgas-Ausstoß sinkt weniger als 2024 geplant.
    • Klimaziel 2030 gefährdet, 36 Mio. Tonnen CO2 nötig.
    Studie - Deutschland erreicht Klimaziel 2025
    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat sein Klimaziel nach einer aktuellen Studie im vergangenen Jahr eingehalten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Denkfabrik Agora Energiewende, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Allerdings ist der Ausstoß an Treibhausgasen weniger stark gesunken als 2024.

    Damit seien die Klimaziele für das Jahr 2030 in Gefahr, warnt Agora Energiewende. Bis dahin soll der Ausstoß an klimaschädlichen Gasen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Um dieses Ziel einzuhalten, müssten ab diesem Jahr im Durchschnitt 36 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, viermal so viel wie im vergangenen Jahr, rechnet die Denkfabrik vor./hrz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
