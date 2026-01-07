    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE
    Grenke trifft Jahresprognose: 3,3 Mrd. Euro Leasing-Neugeschäft

    Mit kräftigem Wachstum, solider Marge und starken Kernmärkten setzt die grenke AG 2025 ein deutliches Ausrufezeichen im Leasing- und Einlagengeschäft.

    Grenke trifft Jahresprognose: 3,3 Mrd. Euro Leasing-Neugeschäft
    Foto: GRENKE AG
    • Die grenke AG hat im Jahr 2025 ein Leasingneugeschäft von 3,3 Mrd. Euro erzielt, was einem Anstieg von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) wuchs um 6,1 % auf 550,2 Mio. Euro, mit einer DB2-Marge von 16,7 %.
    • Das Unternehmen hat seine Jahresprognose von 3,2 bis 3,4 Mrd. Euro Leasingneugeschäft erreicht.
    • Die größte Kategorie der Leasingobjekte waren IT-Geräte, die 29,9 % der abgeschlossenen Verträge ausmachten.
    • Deutschland und Frankreich waren die Haupttreiber des Wachstums, wobei Deutschland 19,6 % und Frankreich 20,3 % des gesamten Leasingneugeschäfts ausmachten.
    • Das Einlagengeschäft der grenke Bank betrug zum 31.12.2025 2,3 Mrd. Euro, während das Kreditneugeschäft stabil bei 10,1 Mio. Euro lag.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei GRENKE ist am 12.03.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.726,69PKT (+1,15 %).


    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Grenke trifft Jahresprognose: 3,3 Mrd. Euro Leasing-Neugeschäft Mit kräftigem Wachstum, solider Marge und starken Kernmärkten setzt die grenke AG 2025 ein deutliches Ausrufezeichen im Leasing- und Einlagengeschäft.
