Grenke trifft Jahresprognose: 3,3 Mrd. Euro Leasing-Neugeschäft
Mit kräftigem Wachstum, solider Marge und starken Kernmärkten setzt die grenke AG 2025 ein deutliches Ausrufezeichen im Leasing- und Einlagengeschäft.
Foto: GRENKE AG
- Die grenke AG hat im Jahr 2025 ein Leasingneugeschäft von 3,3 Mrd. Euro erzielt, was einem Anstieg von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) wuchs um 6,1 % auf 550,2 Mio. Euro, mit einer DB2-Marge von 16,7 %.
- Das Unternehmen hat seine Jahresprognose von 3,2 bis 3,4 Mrd. Euro Leasingneugeschäft erreicht.
- Die größte Kategorie der Leasingobjekte waren IT-Geräte, die 29,9 % der abgeschlossenen Verträge ausmachten.
- Deutschland und Frankreich waren die Haupttreiber des Wachstums, wobei Deutschland 19,6 % und Frankreich 20,3 % des gesamten Leasingneugeschäfts ausmachten.
- Das Einlagengeschäft der grenke Bank betrug zum 31.12.2025 2,3 Mrd. Euro, während das Kreditneugeschäft stabil bei 10,1 Mio. Euro lag.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei GRENKE ist am 12.03.2026.
