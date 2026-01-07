DAX-FLASH
Dax nimmt nochmals Anlauf auf 25.000 Punkte
- Dax könnte 25.000 Punkte-Marke überschreiten.
- Anleger bleiben trotz geopolitischer Spannungen optimistisch.
- Wichtige Wirtschaftsdaten aus USA und Eurozone erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt.
Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Auch der Dow Jones Industrial steuerte im US-Handelsverlauf auf seine nächste Tausendermarke zu: 50.000 Punkte.
Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und aktuelle Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Commerzbank rechnet damit, dass die Gesamtrate dank gesunkener Energiepreise auf das Inflationsziel von 2 Prozent gefallen sein dürfte. Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke sollten derartige Ergebnisse die Sicht der EZB bestätigen, dass in der Eurozone auf absehbare Zeit keine Zinsänderungen notwendig sind./tih/mis
Und der Frust wächst ebenfalls wie man an den Beiträgen unschwer erkennen kann. Kompensiert wird das Ganze mit einer Scheinwelt einer Millionärs-Oma. Das kannst du keinem erzählen 🤣 das ist schon krank
Ausgegebenem Anlass, extra für dich, Robert Geiss
Ein Stoppkurs ist notwendig, weil gerade in Phasen mit vielen Anfängern Risiken systematisch unterschätzt werden. Fehlende Erfahrung führt dazu, Verluste auszusitzen, statt sie zu begrenzen.
Wer keinen Stopp setzt, übernimmt sich schnell: Positionen werden zu groß, Entscheidungen emotional, und Verluste wachsen über das hinaus, was rational oder finanziell tragbar ist.
Der Stoppkurs ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Risikobewusstsein. Er schützt davor, sich an einem Markt zu verheben, der keine Rücksicht auf Lernphasen nimmt.
Guten Morgen,