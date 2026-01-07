    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE
    Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität - Ziele erfüllt

    Für Sie zusammengefasst
    • Grenke steigert Neugeschäft 2025 um fast 8%.
    • Deckungsbeitrag 2 wächst um 6% auf 550 Millionen Euro.
    • Viertes Quartal: Leasinggeschäft +4%, Marge sinkt.
    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist Grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen. Das Leasingneugeschäft stieg im Gesamtjahr um fast 8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 - als Gradmesser für die Profitabilität - legte um gut 6 Prozent auf rund 550 Millionen Euro zu, womit sich die entsprechende Marge allerdings von 17 auf 16,7 Prozent verschlechterte. Die selbstgesteckten Jahresziele hat Grenke damit aber erfüllt.

    Im vierten Quartal wuchs das Leasinggeschäft um knapp 4 Prozent auf gut 891 Millionen Euro. Der Deckungsbeitrag 2 verschlechterte sich um 6,4 Prozent auf fast 140 Millionen Euro, was einer Marge von 15,7 Prozent entsprach.

    Das gesamte Zahlenwerk will Grenke am 12. März vorlegen./lew/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,49 auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 727,19 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +28,12 %/+92,18 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
