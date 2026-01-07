Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität - Ziele erfüllt
- Grenke steigert Neugeschäft 2025 um fast 8%.
- Deckungsbeitrag 2 wächst um 6% auf 550 Millionen Euro.
- Viertes Quartal: Leasinggeschäft +4%, Marge sinkt.
BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist Grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen. Das Leasingneugeschäft stieg im Gesamtjahr um fast 8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 - als Gradmesser für die Profitabilität - legte um gut 6 Prozent auf rund 550 Millionen Euro zu, womit sich die entsprechende Marge allerdings von 17 auf 16,7 Prozent verschlechterte. Die selbstgesteckten Jahresziele hat Grenke damit aber erfüllt.
Im vierten Quartal wuchs das Leasinggeschäft um knapp 4 Prozent auf gut 891 Millionen Euro. Der Deckungsbeitrag 2 verschlechterte sich um 6,4 Prozent auf fast 140 Millionen Euro, was einer Marge von 15,7 Prozent entsprach.
Das gesamte Zahlenwerk will Grenke am 12. März vorlegen./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,49 auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,06 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 727,19 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +28,12 %/+92,18 % bedeutet.
Nach ende dieses Geschäftsjahres liegt der Buchwert von Grenke bei ca. 27 € je Aktie. Warum sollte die Aktie dann auf 10 € fallen ?
Was soll denn dieser ständige Vergleich von Grenke und Procredit? Wenn ich nen small ticket leasing topic hab, dann frag ich Grenke und wenn ich in Osteuropa was finanzieren will die Procredit vor Ort. Das Risikoprofil der Procredit ist aufgrund der starken Osteuropalastigkeit viel schlechter als bei Grenke.