Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter
- Umsatz 2025: +24% auf 2,9 Mrd. Euro gestiegen.
- Rezeptpflichtige Medikamente: 1 Mrd. Euro in DACH-Region.
- Aktive Kunden 2025: +1,4 Mio. auf 13,9 Mio. gestiegen.
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal lag der Anstieg dabei unter dem Gesamtjahreswert. Zudem verfehlte das Wachstum die mittleren Analystenerwartung etwas. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog in der DACH-Region von 750 Millionen Euro im Vorjahr auf 1 Milliarde Euro an. Die Hälfte davon wurde in Deutschland erzielt.
Die Anzahl aktiver Kunden stieg 2025 im Jahresvergleich um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen. Der Aktienkurs legte am Morgen in den ersten Handelsminuten auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss etwas zu./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 31.760 auf Ariva Indikation (06. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +10,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +6,82 %/+208,91 % bedeutet.
Nach langer Zeit mal wieder über 70€ - hat sich das Nachlegen wenigstens gelohnt.
Redcare Pharmacy-Aktie: Kurs halbiert – was kommt jetzt?
...Potenzial vorhanden
Der Kursverlauf ist weniger von den guten Geschäftszahlen geprägt als von der Angst vor der neuen Konkurrenz. Redcare ist mittlerweile etabliert und sollte seine Stellung weiter ausbauen. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über einen aktiven Kundenstamm von 13,8 Millionen Nutzern.
Aus meiner Sicht ist der starke Kursrückgang nicht berechtigt und bietet somit gute Einstiegschancen. Den fairen Wert sehe ich bei 90 € – das entspricht einem Potenzial von +36%.
Die Mehrheit der Analysten ist wesentlich zuversichtlicher. Die Deutsche Bank sieht den fairen Wert bei 214 € und die Baader Bank bei 175 €. Die UBS ist mit ihrem Zielkurs von 74 € deutlich vorsichtiger, hält die Aktie jedoch für unterbewertet.
Mein Fazit: Das jetzige Kursniveau bietet gute Einstiegschancen...
Was OTC betrifft, da gibt es schon lange eine Vielzahl von Anbietern. Neben RC, und nun auch dm, zB DocMorris, Sanicare, MediScout24, Seuren Health oder besamex, to name a few.
Warum gerade der Eintritt von dm in den OTC-Markt nun RC plötzlich fundamental gefährden sollte, erschliesst sich mir daher nicht.
Ganz abgesehen davon, dass das Geschäftsmodell von RC auf den viel größeren Rx-Markt abzielt, der von dm gar nicht bedient wird.
Das ist kein konstruierter Bullcase, sondern die Realität.