Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 31.760 auf Ariva Indikation (06. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +10,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +6,82 %/+208,91 % bedeutet.