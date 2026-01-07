Die größten Aufsteiger der Woche vom 31.12.-07.01.2026 in der wO Community
Foto: Paul Sakuma - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
EQ Resources
Monatsperformance: +46,15 %
Platz 1
Moderna
Monatsperformance: +28,09 %
Platz 2
Viromed Medical
Monatsperformance: +7,82 %
Platz 3
Xiaomi
Monatsperformance: -10,94 %
Platz 4
BYD
Monatsperformance: -4,91 %
Platz 5
Impact Silver
Monatsperformance: +35,52 %
Platz 6
DroneShield
Monatsperformance: +106,04 %
Platz 7
PayPal
Monatsperformance: -4,54 %
Platz 8
TUI
Monatsperformance: +11,04 %
Platz 9
Bayer
Monatsperformance: +15,29 %
Platz 10
POET Technologies
Monatsperformance: +13,59 %
Platz 11
Deutsche Rohstoff
Monatsperformance: +3,83 %
Platz 12
The Payments Group Holding
Monatsperformance: -20,80 %
Platz 13
Silver47 Exploration
Monatsperformance: +25,00 %
Platz 14
Kuya Silver Corporation
Monatsperformance: +47,70 %
Platz 15
