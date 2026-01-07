Heftiger Rückgang Gold verliert -1,12 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.444,41. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.865,45USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.444,41USD ein Wert von 23.824,9USD geworden – ein Gewinn von +138,25 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Kursentwicklung, und viele Anleger berichten von steigenden Preisen für Gold und Silber. Es gibt eine wachsende Zahl neuer Käufer, die in den Markt eintreten, und die Einschätzung, dass Gold historisch nicht überbewertet ist, verstärkt das Vertrauen in die Anlage.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.