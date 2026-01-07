    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    MDax gleicht einer Silvesterrakete

    Die erfolgreiche Auflösung der zurückliegenden Korrekturphase aus dem Zeitraum August bis Dezember hat den MDAX auf Sicht der nächsten Tage und Wochen wieder vielversprechendes Erholungspotenzial beschert, zunächst auf das Vorjahreshoch bei 31.754 Zählern, darüber dürfte der Bereich um den übergeordneten Abwärtstrend, bestehend seit August 2021, bei 33.091 Punkten angesteuert werden und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Käuferseite anbieten. Gleich im Anschluss wird hierzu ein passender Schein WKN DU6F6Y vorgestellt, wovon überdurchschnittlich an der erwarteten Kursbewegung profitiert werden kann. Auf der Unterseite bildet die ehemalige Abwärtstrendlinie um 30.429 Punkten eine vergleichbar solide Unterstützung. Erst darunter dürfte sich der bullische Vorstoß als klares Fehlsignal entpuppen und potenzielle Abschläge in Richtung 29.927 und 29.438 Punkte signalisieren.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Positionen auf aktuellem Niveau von 31.670 Punkten eröffnen. Stopp unter 30.100 Punkten platzieren. Kursziele bei 31.754/33.091 Punkten.

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    MDax Index (Wochenchart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 31.754 // 32.104 // 32.560 // 33.091 Punkte
    Unterstützungen: 30.995 // 30.429 // 29.927 // 29.438 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6F6Y Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,82 - 1,85 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 29.839,53 Punkte Basiswert: MDAX Index
    KO-Schwelle: 29.839,53 Punkte akt. Kurs Basiswert: 31.670,42 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 33.091 Punkte
    Hebel: 17,11 Kurschance: + 75 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU1F71 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,10 - 2,13 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 33.703,64 Punkte Basiswert: MDax Index
    KO-Schwelle: 33.703,64 Punkte akt. Kurs Basiswert: 31.670,42 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 14,84 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
