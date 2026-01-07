Aktie auf Allzeithoch

Unter hoher Volatilität entwickelt sich Delta Airlines seit nunmehr Ende 2022 gen Norden und erreichte bei 69,98 US-Dollar im Januar letzten Jahres ein frisches Rekordhoch. Zwar knickte der Wert nur wenig später um gut 50 Prozent auf 34,74 US-Dollar, konnte sich aber nur wenig später dynamisch erholen und im gestrigen Handelsverlauf ein Rekordhoch bei 73,16 US-Dollar markieren. Dies schürt nun die Hoffnung auf eine unmittelbare Rallyefortsetzung in den Bereich von zunächst 79,34, darüber auf 82,27 US-Dollar und bietet sich für ein kurzfristiges Engagement auf der Käuferseite an. Im Anschluss dürfte die Aktie aber wieder an ihre volatile Phase anknüpfen und in eine wohlverdiente Pause übergeben. Auffangpunkte findet Delta derzeit bei 68,50 und darunter 63,44 US-Dollar vor. In einem bärischen Szenario müssten sogar Abschläge auf 56,32 US-Dollar zwingend angenommen werden.

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 72,67 US-Dollar eröffnen. Stopp unter 67,55 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 79,34/82,27 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Delta Air Lines Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU56KC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,74 - 0,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64,5492 US-Dollar Basiswert: Delta Air Lines Inc. KO-Schwelle: 64,5492 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 72,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 82,27 US-Dollar Hebel: 8,35 Kurschance: + 105 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9S6N Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,19 - 1,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 86,5309 US-Dollar Basiswert: Delta Air Lines Inc. KO-Schwelle: 86,5309 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 72,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

