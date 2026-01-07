JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 76 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein gekürztes Kursziel reflektiere ein mittelfristiges Basisszenario für den Lebensmittelhersteller, das im Kontext zu sehen sei mit seinem Sektorausblick und in diesem Jahr von umfangreicheren Preisanpassungen ausgehe, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei 76 Franken scheine das Abwärtspotenzial eingedämmt zu sein./rob/ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 82,23EUR auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



