Silberpreis bricht ein jetzt 78,98 USD

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 78,98. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 29,88600USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,98USD ein Wert von 13.214,0USD geworden – ein Gewinn von +164,28 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen wurde ein Druck durch den Handel von fast 30 Millionen Unzen Papiersilber festgestellt, was die Nachfrage nach physischem Silber unterstreicht. Institutionelle Anleger müssen Papiersilber verkaufen, was kurzfristige Kursbewegungen beeinflussen könnte. Einige glauben an steigende Kurse, während andere vor möglichen Verkaufswellen warnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.