    Rockwell Automation präsentiert neue ROKStudios-Staffel zur Zukunft industrieller Prozesse und nachhaltigen Transformation

    Rockwell Automation präsentiert neue ROKStudios-Staffel zur Zukunft industrieller Prozesse und nachhaltigen Transformation
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Branchenführer tauschen sich über Digitalisierung, zirkuläre Fertigung und die Zukunft der intelligenten Automatisierung aus

    BRÜSSEL, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die neueste Staffel seiner preisgekrönten Videoserie ROKStudios angekündigt, die exklusive Interviews mit Kunden, Partnern und anderen Vordenkern zu den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die sich wandelnde Rolle der Automatisierung bei der Gestaltung der Zukunft industrieller Betriebsabläufe enthält.

    Tony Wibbeler (right), CEO of Bolder Industries, explains how his company is using advanced industrial control systems to help transform end-of-life tires into high-value materials, reducing landfill waste and supporting the circular economy.

    „Wir glauben, dass echte Branchenführerschaft durch unsere Fähigkeit definiert wird, sowohl Innovation als auch Nachhaltigkeit voranzutreiben", sagte Gustavo Zecharies, EMEA-Präsident von Rockwell Automation. „Die neue Staffel von ROKStudios bringt führende Experten und innovative Ansätzeaus unserer Region und der ganzen Welt zusammen und zeigt, wie die digitale Transformation und partnerschaftliche Zusammenarbeit eine widerstandsfähigere, effizientere und nachhaltigere Zukunft für die Fertigungsindustrie gestalten. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden und Partner dabei zu unterstützen, die Komplexität des Wandels zu meistern und neue Wachstumschancen zu erschließen."

    Die Serie bringt Führungskräfte, Technologie-Innovatoren und Industriepartner zusammen, um die dringendsten Herausforderungen und Chancen zu diskutieren, mit denen Hersteller heute konfrontiert sind. Von der Beschleunigung der digitalen Transformation über die Förderung der zirkulären Fertigung bis hin zur Schaffung transparenter Lieferketten liefern die Diskussionen umsetzbare Erkenntnisse für Führungskräfte, Ingenieure und Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen.

    ROKStudios setzt seine Tradition fort, Vordenker vorzustellen, die die Zukunft der industriellen Führung prägen. Zu den Highlights gehören:

    • Digitale Exzellenz in der Life-Sciences-Fertigung: Die Rolle von Fertigungsleitsystemen in einer neuen Ära:  Paul Murray, Geschäftsführer für Fertigungslieferkettensysteme bei Industry X, Accenture, einem der größten Ökosystempartner von Rockwell, untersucht, wie die Life-Sciences-Fertigung aufgrund der Notwendigkeit von Agilität, Compliance und Innovation einen tiefgreifenden Wandel durchläuft. Da Therapien immer individueller werden und die regulatorischen Anforderungen zunehmen, setzen Hersteller auf fortschrittliche Manufacturing Execution Systems (MES), um die Lücke zwischen betrieblicher Effizienz und Qualitätssicherung zu schließen.
    • West-Bake nutzt digitale Technologien für nachhaltiges Wachstum: Geschäftsführer Peadar Shanks und IT-Manager P.J. Shanks erklären, wie die Implementierung des Plex Smart Manufacturing Systems bei West-Bake eine digitale Transformation in allen Bereichen des Unternehmens ermöglicht, Datensilos beseitigt, manuelle Prozesse digitalisiert und Echtzeit-Einblicke liefert. Durch diesen neuen Ansatz hat die in Irland ansässige Bäckerei ihre Effizienz, Qualität und Rückverfolgbarkeit verbessert.
    • Industrielle Rechenzentren: Intelligente Fertigung und Echtzeit-Einblicke: Industrielle Rechenzentren entwickeln sich rasch zum Rückgrat moderner Fertigungsbetriebe. Brian Glancy, Commercial, Innovation & AI Manager bei ControlSoft Automation Systems, einem Platin-Systemintegrator im Rockwell PartnerNetwork-Ökosystem, erklärt, wie sich Hersteller auf die nächste Transformationswelle vorbereiten, indem sie Echtzeitdaten für prädiktive Analysen, operative Exzellenz und Nachhaltigkeit nutzen.

    Um die wachsende Bedeutung von Geschäftsmöglichkeiten durch nachhaltige Initiativen zu unterstreichen, konzentrieren sich mehrere Episoden auf nachhaltige Innovationen:

    Autor
    PR Newswire (dt.)
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
