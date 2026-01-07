Bayer zieht BioNTech, Pfizer und Moderna vor Gericht

Der Vorwurf: Die Unternehmen sollen bei der Entwicklung und Herstellung ihrer mRNA-Impfstoffe geschützte Technologien verletzt haben, die ursprünglich von der Bayer-Tochter Monsanto entwickelt wurden.

Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer verschärft den juristischen Druck auf führende Hersteller von Corona-Impfstoffen. Wie ein Unternehmenssprecher bestätigte, hat Bayer beim Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware Klage gegen Pfizer , BioNTech und Moderna eingereicht.

Technologie aus der Agrarforschung im Fokus

Konkret geht es um Patente aus den 1980er-Jahren, die Monsanto für Verfahren zur Stabilisierung von mRNA angemeldet hatte. Die Technologie wurde damals eingesetzt, um Nutzpflanzen widerstandsfähiger gegen Schädlinge zu machen, indem die Instabilität des genetischen Materials reduziert wurde. Nach Darstellung von Bayer sollen genau diese Verfahren später von den Impfstoffherstellern übernommen worden sein, um die empfindliche mRNA in ihren Covid-19-Vakzinen haltbar und wirksam zu machen.

"Unsere Wissenschaftler haben diese Technologie Jahrzehnte vor der Pandemie entwickelt", heißt es aus Konzernkreisen.

Weitere Klage gegen Johnson & Johnson

Parallel dazu hat Bayer eine ähnliche Klage gegen Johnson & Johnson bei einem Bundesgericht in New Jersey eingereicht. In diesem Fall geht es um ein DNA-basiertes Herstellungsverfahren, das nach Auffassung von Bayer ebenfalls ein bestehendes Patent verletzt.

Bayer betont jedoch, dass kein Verkaufsverbot für die Impfstoffe angestrebt werde. Gefordert werde ausschließlich Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Der Konzern war selbst weder an der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen beteiligt, noch stellt er entsprechende Produkte her.

Milliardenumsätze trotz abflauender Nachfrage

Die Klagen reihen sich in eine Serie von Patentstreitigkeiten rund um die wirtschaftlich äußerst erfolgreichen Corona-Impfstoffe ein. Bereits 2022 hatte Moderna eine eigene Klage gegen Pfizer angestrengt. Der finanzielle Hintergrund ist erheblich: Pfizer und BioNTech erzielten 2024 mit ihrem Impfstoff Comirnaty weltweit Umsätze von mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar.

Moderna kam mit Spikevax auf rund 3,2 Milliarden US-Dollar. Zwar liegen diese Erlöse deutlich unter den Rekordwerten auf dem Höhepunkt der Pandemie, bleiben aber aus Sicht potenzieller Kläger hochattraktiv.

Johnson & Johnson hatte den Verkauf seines Covid-19-Impfstoffs in den USA bereits 2023 eingestellt, ist nun aber dennoch in den Rechtsstreit verwickelt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



