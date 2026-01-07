Warum Palantir selbst auf diesem Niveau ein Kauf bleibt

"Wir erkennen die erhebliche Bewertungsprämie von Palantir an, stufen das Unternehmen jedoch weiterhin als Kauf ein, da es erhebliche Chancen hat, die Einführung von GenAI bei Regierungen und Unternehmen voranzutreiben", schrieben die Truist-Analysten um Arvind Ramnani. Besonders hervorgehoben wird die Dynamik rund um Palantirs Artificial Intelligence Platform (AIP), die zu einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums geführt habe. Das Umsatzwachstum sei von 13 Prozent im Jahresvergleich im zweiten Quartal 2023 auf zuletzt 63 Prozent gestiegen, während zugleich operative Margen von über 50 Prozent erreicht worden seien.

Die Aktie von Palantir Technologies erhält trotz ihrer hohen Bewertung Rückenwind von der Wall Street. Truist Securities hat die Berichterstattung über den Daten- und KI-Softwareanbieter mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 223 US-Dollar festgelegt. Ausschlaggebend ist nach Einschätzung der Analysten Palantirs Fähigkeit, die Einführung generativer KI sowohl in staatlichen Institutionen als auch in Unternehmen maßgeblich voranzutreiben.

Palantir hat sich damit laut Truist ein Finanzprofil erarbeitet, das unter Softwareunternehmen klar heraussticht. Das Unternehmen wächst sehr schnell und verdient dabei gleichzeitig außergewöhnlich hohe Margen. Truist zufolge erreicht Palantir bereits heute Kennzahlen, die sonst kaum ein Softwareanbieter vorweisen kann, und dürfte dieses Niveau auch in den kommenden Quartalen halten. Im Vergleich mit mehr als 100 anderen Softwarefirmen erwarten die Analysten, dass Palantir in den nächsten drei Jahren das beste Verhältnis aus Wachstum und Profitabilität erzielt. Aus Sicht von Truist ist das ein seltenes, nahezu einzigartiges Finanzprofil in der Branche.

Auch operativ setzt sich der Trend fort. Die Umsätze mit US-Regierungsbehörden stiegen in den vergangenen beiden Quartalen jeweils um rund 50 Prozent, während das kommerzielle Geschäft um 73 Prozent zulegte. Parallel dazu weist Palantir mittlerweile eine Free-Cashflow-Marge von über 40 Prozent auf. Diese ermögliche es dem Unternehmen, die Kapitalrendite langfristig deutlich zu steigern, unter anderem durch mögliche Aktienrückkäufe.

Während das Wachstum bislang stark US-getrieben ist, sehen die Analysten zusätzliches Potenzial in der internationalen Expansion. Palantirs Plattform verknüpfe proprietäre Daten, operative Prozesse und Sicherheitsanforderungen großer Organisationen und verschaffe dem Unternehmen damit eine Schlüsselrolle bei der praktischen Umsetzung von KI-Anwendungen. Trotz der ambitionierten Bewertung sehen die Truist-Analysten Palantir daher als "erstklassigen KI-Vermögenswert" mit weiterem Aufwärtspotenzial.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

