KI-Fieber in China: Nächster Milliardenkonzern bereitet IPO vor!

xFusion schloss die Vereinbarung am 31. Dezember. Die sogenannte Begleitphase läuft von Januar bis April oder Mai. In dieser Zeit werden Führungskräfte auf regulatorische und organisatorische Anforderungen eines Börsengangs vorbereitet. Die Aufsicht veröffentlichte die Angaben am Mittwoch.

Der chinesische Anbieter von Servern für Künstliche Intelligenz xFusion treibt seine Börsenpläne voran. Das Unternehmen verpflichtete die Investmentbank Citic Securities. Das geht aus einer Offenlegung bei der Chinesischen Wertpapieraufsicht hervor. Der Schritt markiert den formellen Start der Vorbereitungen für einen Börsengang.

Milliardenumsatz und staatlicher Rückenwind

xFusion hat seinen Sitz in der Provinz Henan. Nach Angaben der dortigen Regierung erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Yuan. Das entspricht rund 4,9 Milliarden Euro. Damit ist xFusion Chinas größter Anbieter von Servern für Künstliche Intelligenz.

Die chinesischen Behörden beschleunigen derzeit Börsengänge in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter. Ziel ist es, heimische Alternativen zu fortschrittlicher Technologie aus den Vereinigten Staaten zu stärken. Hintergrund sind Exportbeschränkungen für Hochtechnologie.

Anleger treiben KI-Aktien nach oben

Mehrere chinesische Entwickler von KI-Chips wagten zuletzt den Schritt an die Börse. Dazu zählen Biren Technology, Moore Threads Technology und MetaX Integrated Circuits. Sie notierten in Shanghai oder Hongkong.

Biren legte am ersten Handelstag in Hongkong um 76 Prozent zu. Moore Threads und MetaX stiegen bei ihren Debüts in Shanghai um 400 beziehungsweise 700 Prozent. Die starke Nachfrage nach KI-Titeln trieb den CSI Index für Künstliche Intelligenz im Jahr 2025 um 67 Prozent nach oben.

Global aufgestellt, aus Huawei hervorgegangen

xFusion beschreibt sich selbst als globalen Anbieter von Recheninfrastruktur und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in mehr als 100 Ländern und Regionen aktiv. Es beliefert Kunden aus Telekommunikation, Finanzwesen, Transport und Internetwirtschaft.

Die Beratungsgesellschaft Greatwall Strategy Consultants bewertete xFusion im Jahr 2023 mit knapp 9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen entstand 2021 als Abspaltung von Huawei, das in den Vereinigten Staaten auf einer Sanktionsliste steht. Zu den Anteilseignern zählen China Telecom Group Investment und China Mobile Capital Holding, wie chinesische Medien berichten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion