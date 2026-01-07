AKTIE IM FOKUS
Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils
- Redcare Pharmacy-Aktien fallen um drei Prozent.
- Umsatzrückgang bei rezeptfreien Medikamenten enttäuscht.
- E-Rezepte zeigen positive Entwicklung bis 2025.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy vorbörslich belastet. Die Titel der Online-Apotheke drehten im Tradegate-Handel mit drei Prozent ins Minus, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten enttäuscht hatten.
Ihr jüngster Erholungsversuch stockt damit zumindest. Seit dem Jahreswechsel hatten die Papiere - wohl auch wegen Vorschusslorbeeren für die Eckdaten - sich noch erholt.
Analyst Martin Comtesse von Jefferies hatte sich am Vortag optimistisch geäußert, erkannte aber nun ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachließen.
Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden. Der Experte merkte noch an, dass der 2025 erzielte Umsatzanstieg in Widerspruch zur Kursentwicklung stehe, was Neubewertungspotenzial für 2026 verspreche./tih/mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 69,85 auf Tradegate (07. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +10,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +12,63 %/+225,72 % bedeutet.
Nach langer Zeit mal wieder über 70€ - hat sich das Nachlegen wenigstens gelohnt.
Redcare Pharmacy-Aktie: Kurs halbiert – was kommt jetzt?
...Potenzial vorhanden
Der Kursverlauf ist weniger von den guten Geschäftszahlen geprägt als von der Angst vor der neuen Konkurrenz. Redcare ist mittlerweile etabliert und sollte seine Stellung weiter ausbauen. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über einen aktiven Kundenstamm von 13,8 Millionen Nutzern.
Aus meiner Sicht ist der starke Kursrückgang nicht berechtigt und bietet somit gute Einstiegschancen. Den fairen Wert sehe ich bei 90 € – das entspricht einem Potenzial von +36%.
Die Mehrheit der Analysten ist wesentlich zuversichtlicher. Die Deutsche Bank sieht den fairen Wert bei 214 € und die Baader Bank bei 175 €. Die UBS ist mit ihrem Zielkurs von 74 € deutlich vorsichtiger, hält die Aktie jedoch für unterbewertet.
Mein Fazit: Das jetzige Kursniveau bietet gute Einstiegschancen...
Was OTC betrifft, da gibt es schon lange eine Vielzahl von Anbietern. Neben RC, und nun auch dm, zB DocMorris, Sanicare, MediScout24, Seuren Health oder besamex, to name a few.
Warum gerade der Eintritt von dm in den OTC-Markt nun RC plötzlich fundamental gefährden sollte, erschliesst sich mir daher nicht.
Ganz abgesehen davon, dass das Geschäftsmodell von RC auf den viel größeren Rx-Markt abzielt, der von dm gar nicht bedient wird.
Das ist kein konstruierter Bullcase, sondern die Realität.