Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils

Ihr jüngster Erholungsversuch stockt damit zumindest. Seit dem Jahreswechsel hatten die Papiere - wohl auch wegen Vorschusslorbeeren für die Eckdaten - sich noch erholt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy vorbörslich belastet. Die Titel der Online-Apotheke drehten im Tradegate-Handel mit drei Prozent ins Minus, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten enttäuscht hatten.

Analyst Martin Comtesse von Jefferies hatte sich am Vortag optimistisch geäußert, erkannte aber nun ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachließen.

Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden. Der Experte merkte noch an, dass der 2025 erzielte Umsatzanstieg in Widerspruch zur Kursentwicklung stehe, was Neubewertungspotenzial für 2026 verspreche./tih/mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 69,85 auf Tradegate (07. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +10,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,31 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +12,63 %/+225,72 % bedeutet.



