    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    AKTIE IM FOKUS

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare Pharmacy-Aktien fallen um drei Prozent.
    • Umsatzrückgang bei rezeptfreien Medikamenten enttäuscht.
    • E-Rezepte zeigen positive Entwicklung bis 2025.
    AKTIE IM FOKUS - Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy vorbörslich belastet. Die Titel der Online-Apotheke drehten im Tradegate-Handel mit drei Prozent ins Minus, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten enttäuscht hatten.

    Ihr jüngster Erholungsversuch stockt damit zumindest. Seit dem Jahreswechsel hatten die Papiere - wohl auch wegen Vorschusslorbeeren für die Eckdaten - sich noch erholt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    56,12€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 6,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,19€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 6,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Martin Comtesse von Jefferies hatte sich am Vortag optimistisch geäußert, erkannte aber nun ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachließen.

    Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden. Der Experte merkte noch an, dass der 2025 erzielte Umsatzanstieg in Widerspruch zur Kursentwicklung stehe, was Neubewertungspotenzial für 2026 verspreche./tih/mis/zb

    Redcare Pharmacy

    -9,69 %
    +10,45 %
    +16,31 %
    -19,11 %
    -42,81 %
    +39,28 %
    -51,80 %
    +111,94 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 69,85 auf Tradegate (07. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +10,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +12,63 %/+225,72 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy vorbörslich belastet. Die Titel der Online-Apotheke drehten im Tradegate-Handel mit drei Prozent ins Minus, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     