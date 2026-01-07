EcoGraf verstärkt Führungsteam für nächste Wachstumsphase

Der australische Batterie-Rohstoffspezialist EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) meldet eine wichtige Verstärkung im Management: Das Unternehmen hat John Ciganek zum General Manager Corporate Development ernannt. Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem EcoGraf das Epanko-Graphitprojekt in Tansania in Richtung Bau und stufenweise Expansion vorantreibt und parallel seine HFfree®-Batterieanodenmaterial-Strategie an mehreren internationalen Standorten beschleunigt.

EcoGraf verfolgt einen vertikal integrierten Ansatz entlang der Graphit-Wertschöpfungskette – von der Förderung natürlicher Flockengraphite bis zur Herstellung von gereinigten Batterieanodenmaterialien u.a. für die Lithium-Ionen-Industrie. Mit der Ernennung von Ciganek will das Unternehmen seine Finanzierungs-, Partnerschafts- und Wachstumsstrukturen weiter professionalisieren und die Umsetzung dieser Strategie unterstützen.

Laut EcoGraf soll der neue Manager insbesondere die Entwicklung von Epanko, die geplante Kapazitätserweiterung hin zu einem der größten Graphitproduzenten Afrikas sowie den Ausbau der HFfree®-Downstream-Aktivitäten koordinieren und mit geeigneten Finanzierungs- und Strukturierungslösungen unterlegen.

Über 30 Jahre Erfahrung: John Ciganek im Profil

John Ciganek bringt mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Rohstoffbranche mit. Seine Laufbahn umfasst leitende technische und kaufmännische Funktionen in Bergbau, Projektfinanzierung und Unternehmensberatung– ein Profil, das genau auf die aktuellen Anforderungen von EcoGraf zugeschnitten ist.

Nach Unternehmensangaben war Ciganek im Verlauf seiner Karriere an der Einwerbung von über 5 Mrd. AUD an strategischer Finanzierung für Rohstoffprojekte weltweit beteiligt. Dazu gehören klassische Projektfinanzierungen, Eigenkapitalrunden, hybride Strukturen sowie die Verhandlung von Abnahmeverträgen (Offtake Agreements) und strategischen Beteiligungen.

Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem:

-Director bei GBA Capital,

-Managing Director und CEO von Vanadium Resources,

-Director bei Euclase Capital,

-Executive Director bei BurnVoir Corporate Finance,

-Senior Banks Engineer und Risk Executive bei der Commonwealth Bank,

-sowie leitende Positionen im Bergbau-Engineering bei Hargraves Resources, Reynolds Yilgarn Gold und Comalco / Rio Tinto.

Mit dieser Kombination aus technischem Verständnis von Lagerstätten und Projekten sowie tiefem Know-how in Finanzierung, Risikoanalyse und strategischer Partnergewinnung soll Ciganek bei EcoGraf als Bindeglied zwischen Projektentwicklung, Kapitalmarkt und Industriepartnern wirken.

EcoGrafs Managing Director Andrew Spinks verwies in seiner Stellungnahme auf die „sehr positive Entwicklung“ des vergangenen Jahres und betonte, dass die Erfahrung und Vernetzung des neuen Managers die Umsetzung der Wachstumspläne bei Epanko und im Downstream-Geschäft unterstützen soll.

